Se cumple un año de la muerte del Papa Francisco, un hecho que conmovió al mundo y que tuvo a DIARIO HUARPE como protagonista desde el lugar de los hechos. Con la periodista Ana Paula Zabala desde Roma, el medio sanjuanino fue el único de la provincia en cubrir en vivo las exequias desde el Vaticano.

De día o de noche, la cobertura de Ana Paula no conoció de horarios.

La cobertura incluyó el seguimiento minuto a minuto de lo que ocurría en la capital italiana, con móviles desde las inmediaciones de la Basílica y el testimonio de fieles que llegaron desde distintos puntos del planeta. Las imágenes de multitudes colmando la Basílica de Santa María la Mayor y las largas filas para despedir al Pontífice marcaron el pulso de jornadas históricas.

Una multitud despidió a Francisco y así lo registró HUARPE.

En ese contexto, Zabala relató en tiempo real no solo el desarrollo de los actos oficiales, sino también el clima social que se vivía en Roma. A diferencia de lo que muchos podían imaginar, la despedida tuvo un tono distinto.

Ana Paula pudo entrevistar a gente de distintos países.

“Yo esperaba encontrarme con un clima de tristeza, de duelo, de silencio… pero lo que viví fue completamente distinto. Había jóvenes, muchísimos jóvenes, y gente de todas partes del mundo. Cantaban, se abrazaban, celebraban. No era una despedida tradicional. Era más bien una especie de fiesta, una celebración por haberlo tenido. Como si el dolor estuviera, sí, pero envuelto en gratitud”, recordó a un año de aquella experiencia.

Una de las imágenes que se pudo capturar desde Roma.

La enviada especial también destacó el contraste entre la mirada local y la percepción global del Papa. “Creo que, como país, terminamos de entender el verdadero peso de Francisco en el mundo recién cuando ya no estaba físicamente. Acá lo habíamos atravesado muchas veces desde una mirada más política. Afuera, en cambio, su figura se vivía de otra manera”, explicó.

Ana Paula tuvo salidas en los distintos programas de GRUPO HUARPE.

Durante esos días, la cobertura de HUARPE permitió acercar a los sanjuaninos a un acontecimiento histórico, con crónicas, entrevistas y transmisiones en vivo. El testimonio de argentinos que viajaron especialmente para el funeral y la presencia de jóvenes de distintos países reflejaron el alcance global del legado de Francisco.

En medio de la cobertura, Ana Paula se cruzó a un sanjuanino viviendo en Roma.

“Sentí que era una oportunidad única, irrepetible. Sabía que iba a ser importante, que estaba frente a un hecho histórico. Pero no tenía dimensión de cuánto”, señaló Zabala sobre la decisión de viajar apenas conocida la noticia.

Ana Paula brindó una cobertura amplia de lo que sucedia en el Vaticano.

La experiencia también dejó una marca en el vínculo con la audiencia. “La cantidad de sanjuaninos que siguieron la cobertura, que me escribían, que estaban ahí del otro lado… fue algo que nunca me había pasado. Sentí una cercanía real”, contó.

A un año de aquella cobertura, el recuerdo no solo remite a la magnitud del acontecimiento, sino también al rol del periodismo local en escenarios globales. HUARPE estuvo en Roma cuando el mundo despedía a Francisco, y desde allí logró conectar a San Juan con una historia que ya forma parte de la memoria colectiva.

“Fue una experiencia inolvidable. Y también fue, para mí, un descubrimiento. Porque en ese viaje conocí a un Francisco distinto. Tal vez el mismo que el mundo vio durante tanto tiempo, pero que nosotros, muchas veces, no pudimos ver con claridad, atravesados por nuestras propias grietas”, finalizó Zabala.