



Como lo había anunciado hace unos meses DIARIO HUARPE, del 30 de abril al 10 de mayo tendrá lugar la próxima XXXI edición de la Feria Internacional de Artesanías, que como ya es habitual, estará instalada en el Costanera Predio Ferial, en Chimbas.

Alrededor de 300 expositores se darán cita en el espacio, donde convivirán artesanos locales e internacionales, productores de diseño, emprendedores, comerciantes y gastronómicos.

El objetivo ya está encaminado y la organización de la feria se encuentra desarrollando la logística pertinente para montar la estructura y los servicios que se dispondrán para uno de los encuentros culturales más importantes del oeste argentino.

Como es tradicional, un sector importante del complejo estará destinado para distribuir los pabellones numerados, destacándose una carpa exclusiva para los departamentos de la provincia, para el Mercado Artesanal Luisa Escudero y también para la gastronomía regional, haciendo que cada visita sea toda una experiencia agradable para el público.

La feria, con respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, tendrá varios días para comprar y estimular el comercio de la industria creativa y cultural.

El costo de las entradas generales por día, estarán en $4.000. De lunes a jueves, los jubilados entran gratis, pero de viernes a domingo, la entrada costará $2.000. Los niños de hasta 10 años entran gratis. El estacionamiento al predio será gratuito y el horario general será de 16 hs. a 22 hs.



