El demorado arribo del frío a la provincia finalmente comenzó a movilizar el mercado de la calefacción. Los comerciantes sanjuaninos coinciden en que, si bien la temporada arrancó con retraso debido a las altas temperaturas previas, en los últimos días se ha registrado un marcado incremento en el interés de los consumidores. La tendencia principal es clara: la mayoría de los clientes busca opciones eléctricas, motivados principalmente por el costo de adquisición inicial, que resulta significativamente menor al de los sistemas a gas.

La brecha de precios define la elección

La diferencia económica entre los tipos de calefacción es el factor determinante en la decisión de compra. Hugo Arabel, gerente comercial de Dismar, explicó a DIARIO HUARPE que "una estufa (eléctrica) te sale más o menos $70.000 y un calefactor (a gas) te sale alrededor de $300.000". Por su parte, Santiago Oyola, vendedor de Melisa Hogar, detalló que cuentan con opciones eléctricas desde los $25.000 hasta los $80.000, mientras que los equipos a gas para viviendas grandes oscilan entre los $180.000 y $300.000.

(Foto DIARIO HUARPE)

Esta disparidad hace que el público se decida rápidamente por lo eléctrico. "La gente prefiere hasta ahora lo eléctrico, más que nada por los precios porque están bastante económicos", señaló Oyola. En sintonía, Darío de los Ríos, vendedor de Gamma Hogar, confirmó que en su local los precios de las estufas eléctricas arrancan desde los $65.000, mientras que las de gas superan los $200.000 dependiendo de las frigorías y el tipo de salida.

Precios estables y el impacto del clima

Una de las sorpresas de la temporada es la estabilidad de los valores. Según los entrevistados, no se han registrado subas notables respecto al invierno anterior. "Se han mantenido. No ha habido mucha variación en precio", afirmó Arabel. Esta situación es ratificada por De los Ríos, quien comentó que "seguimos manteniendo el precio del año pasado" tanto en las opciones eléctricas como en las de gas.

El factor climático ha jugado un rol crucial en la dinámica comercial de este año. Arabel comentó que las consultas empezaron hace muy poco tiempo "debido a que hemos tenido unos días bastante calurosos en San Juan y se ha demorado un poquito en llegar el otoño". Sin embargo, la expectativa es alta ahora que el frío se ha asentado: "Normalmente la gente acá en San Juan cuando refresca un poco ya sale a buscar lo que es estufa y todas esas cosas", añadió De los Ríos.

Financiación, la clave para concretar la venta

Ante la imposibilidad de muchos compradores de pagar de contado, las promociones con tarjeta de crédito se han vuelto el motor de las ventas. Los comercios están ofreciendo planes que van desde las seis hasta las 12 cuotas sin interés con diversos plásticos. "Están optando mucho por sacarlo en cuotas sin interés", aseguró Oyola, destacando que los clientes llegan "decididísimos" a comprar una vez que ven los precios publicados y las facilidades de pago.

Además de las cuotas, algunos locales ofrecen incentivos para quienes cuentan con el dinero en mano. En el caso de Gamma, por ejemplo, disponen de "promociones en efectivo con un 20% de descuento en todo lo que es estufa". Esta combinación de precios sostenidos y herramientas financieras busca reactivar un rubro que, aunque tarde, ya empezó a "hacer arrancar los comercios" de la provincia.