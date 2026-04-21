En el marco del Día de los Pueblos Originarios, que se conmemora cada 19 de abril, el departamento Sarmiento dio un paso inédito en materia de reconocimiento y preservación cultural. El Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 2.324/26, mediante la cual no solo se declara de interés cultural y social esta fecha, sino que además se establece la obligación de conservar documentos y lugares históricos vinculados a los pueblos indígenas como verdaderos tesoros patrimoniales.

La iniciativa, impulsada por los concejales Lucas Gómez, Marcela González, Diego Cortez y Mauricio Cendón, pone en el centro de la agenda institucional la necesidad de resguardar la memoria ancestral y fortalecer la identidad de las comunidades originarias que habitan el territorio sarmientino desde hace miles de años.

Concejo Deliberante de Sarmiento.

Reconocimiento con respaldo histórico

La ordenanza se apoya en antecedentes históricos y normativos que refuerzan su alcance. El 19 de abril tiene su origen en el Primer Congreso Indigenista Interamericano realizado en 1940, donde se instituyó el “Día del Aborigen Americano” con el objetivo de reivindicar los derechos y la cultura de los pueblos originarios.

Argentina adhirió a esta conmemoración en 1945 mediante el Decreto Nacional N° 7550, reconociendo el valor de los pueblos indígenas en la construcción de la identidad nacional. En este sentido, la normativa local también destaca el rol del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar la plena ciudadanía de estas comunidades.

Identidad huarpe en el territorio

Uno de los ejes centrales de la ordenanza es el reconocimiento de la raíz huarpe en Sarmiento. Este pueblo habitó históricamente gran parte de la región de Cuyo, con presencia en el valle del Tulum, las sierras de Zonda, Ullum, Villicum y Pie de Palo, además de las Lagunas de Guanacache y las márgenes del río Desaguadero.

En el departamento, localidades como Cochagual, Guanacache, Punta del Agua y Las Lagunas del Rosario mantienen vivo ese legado cultural, que hoy busca ser fortalecido no solo desde lo simbólico, sino también desde políticas concretas de inclusión social y cultural.

La figura de Martina Chapanay, de origen huarpe y nacida en el Valle de Zonda, también forma parte de este acervo histórico. Reconocida como una defensora de los humildes, su historia atraviesa la identidad regional y refuerza el valor de las raíces indígenas en la construcción de la memoria colectiva.

Preservar como política pública

Entre los puntos más destacados de la ordenanza se encuentra la decisión de conservar todo documento y lugar histórico relacionado con los pueblos originarios. Además, se promueve el desarrollo de actividades culturales que permitan visibilizar y fortalecer estas identidades.

La normativa establece que el Ejecutivo municipal deberá garantizar la difusión y aplicación de estas medidas, consolidando una política pública orientada a la protección del patrimonio indígena.

La voz de la comunidad

Para los integrantes de la comunidad huarpe, esta ordenanza representa un avance significativo en términos de reconocimiento institucional. José Díaz, representante de la comunidad Aguas Verdes de Las Lagunas de Guanacache, valoró la iniciativa como un hecho histórico.

José Díaz, representante de la comunidad Aguas Verdes - Lagunas de Guanacache.

“Esta ordenanza no solo es una herramienta legal de trascendencia cultural y humana, sino también de visibilización institucional y de dignidad”, expresó. Y agregó: “Este es un paso que nos permite seguir avanzando hacia el futuro que soñamos desde un presente en el cual nos reconocen como pueblo indígena”.

De este modo, Sarmiento se posiciona como uno de los primeros departamentos de la provincia en dar un marco legal concreto a la preservación de la memoria indígena, en una decisión que busca trascender lo simbólico y consolidarse como política de Estado.