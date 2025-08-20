La mañana de este miércoles fue escenario de un violento asalto en una estación de servicio ubicada en la esquina de Rivadavia, donde dos empleados resultaron muy heridos. El suceso, que rápidamente captó la atención, se volvió aún más explícito gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad que la propia estación dio a conocer.

El video muestra claramente cómo los tres sujetos merodean la zona antes de iniciar el ataque. Repentinamente, se observa cómo comienzan a golpear a uno de los empleados. Ante esta agresión, el compañero acude en defensa de su colega, momento en el cual es abordado por los otros dos delincuentes. Esta acción coordinada y brutal dejó a ambos "bomberos" con importantes heridas.

Según la denuncia realizada por los damnificados, los asaltantes lograron llevarse la suma de 100.000 pesos.

Posteriormente, al violento episodio, la policía logró la aprehensión de dos de los delincuentes involucrados. A estos dos individuos se les secuestró un arma de fuego tipo pistola. Ambos quedaron aprehendidos por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia. Es importante destacar que, si bien la policía informó la detención de dos atacantes, las imágenes reveladas por la estación confirman la participación activa de tres personas en el violento asalto.