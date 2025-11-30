Karina Milei encabezará este domingo en Mar del Plata un masivo “congreso libertario” con la presencia de casi 800 dirigentes bonaerenses, en lo que será su primer gesto orgánico de construcción partidaria tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. El evento se realizará en el NH Gran Hotel Provincial, ubicado frente a la costa, con el objetivo de exhibir fuerza en la provincia administrada por Axel Kicillof.

La cumbre contará con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del principal operador político del espacio en Buenos Aires, Sebastián Pareja. Ambos son piezas centrales en la expansión territorial del partido y en el armado que Karina Milei conduce como secretaria general de la Presidencia.

Según adelantaron fuentes del espacio, asistirán consejeros escolares, concejales, legisladores provinciales, diputados nacionales y coordinadores distritales y seccionales. La jornada se desarrollará desde las 9 hasta las 17, con paneles temáticos antes y después del almuerzo.

Entre los ejes de discusión figuran la actividad legislativa, el funcionamiento y control de los consejos escolares, el análisis del presupuesto bonaerense, la implementación de la Boleta Única de Papel, el reordenamiento administrativo del territorio y la presentación de nuevos proyectos partidarios.

El encuentro se enmarca en el “Tour de la Gratitud”, la gira nacional que Karina Milei y Menem iniciaron a mediados de mes para agradecer el apoyo electoral. “Agradezco a cada argentino que puso trabajo, tiempo y sacrificio. Siempre dije que solos no podíamos, y este resultado confirmó que el esfuerzo valió la pena”, expresó la secretaria general en la primera parada del tour, realizada en Corrientes.

Fuentes libertarias anticiparon que el recorrido continuará en Córdoba, una de las provincias con mayor respaldo al oficialismo, y podría extenderse a otras regiones en las próximas semanas, con el objetivo de consolidar el despliegue territorial del partido.