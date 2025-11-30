Una marcha que generó amplia polémica se realizó este sábado en Plaza de Mayo, donde decenas de personas reclamaron la liberación de militares procesados y condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. La protesta fue organizada por la agrupación Pañuelos Negros, fundada por Asunción Benedit, hermana del diputado libertario Beltrán Benedit.

La marcha fue organizada por la agrupación Pañuelos Negros que reclama por su liberación. (Foto gentileza)

Asunción Benedit, radicada en Bariloche, sostiene públicamente que los represores detenidos “son víctimas de juicios injustos”, y ha impulsado diversas actividades para visibilizar su postura. Pañuelos Negros nació como un espacio que buscaba representar a civiles afectados por organizaciones armadas de los años 70, aunque con el paso del tiempo su objetivo principal pasó a ser la reivindicación y pedido de libertad para militares y exfuncionarios condenados.

La figura de Benedit quedó en el centro del debate luego de que su hermano, el legislador Beltrán Benedit, organizara días atrás una visita de diputados a represores alojados en la cárcel de Ezeiza, lo que generó críticas de referentes políticos y organismos de derechos humanos.

La movilización de este sábado también contó con el acompañamiento de la agrupación “Unidos por la Sangre Derramada”, que comparte el reclamo de beneficios judiciales para quienes participaron del terrorismo de Estado. Los participantes llevaron pancartas con consignas en favor de “la revisión de causas” y “el fin de las prisiones preventivas”.

La marcha provocó un fuerte repudio de organizaciones de derechos humanos, que recordaron que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que las condenas vigentes fueron dictadas en juicios con garantías constitucionales. Además, subrayaron que este tipo de manifestaciones “buscan reinstalar discursos negacionistas”.

Pese a las críticas, Pañuelos Negros anticipó que continuará impulsando nuevas acciones para visibilizar sus reclamos y sumar apoyo político en distintos puntos del país.