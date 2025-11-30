El peso argentino encabeza el ranking de las monedas más devaluadas del 2025, con una caída del 28,90% frente al dólar, según un informe elaborado por Bloomberg. El desempeño negativo supera incluso a la lira turca, que retrocedió 16,67%, y marca un cambio drástico respecto del 2024, cuando la moneda local se había apreciado un 40,1% bajo un esquema de cepo y microdevaluaciones del 2% mensual.

La reversión en la tendencia estuvo atravesada por varias decisiones de política económica. Entre ellas, el fin del dólar fijo con crawling peg y la implementación de un sistema de bandas cambiarias que permitió mayor fluctuación. “Desde que se abandonó el crawling peg en abril, el dólar subió aproximadamente un 30%”, explicó el economista Alejandro Giacoia, de Econoviews, quien señaló que el tipo de cambio real estaba “muy bajo” y que eso había funcionado como ancla de la desinflación en 2024.

Según Bloomberg, el esquema actual —con un rango de entre $926,46 y $1509,98 que se ajusta un 1% mensual— busca “moderar la volatilidad crónica” de la economía argentina. El análisis internacional indicó además que el presidente Javier Milei “sugirió mantener el peso dentro de bandas ampliadas hasta las elecciones de 2027”.

La dinámica cambiaria local se dio en un contexto global más favorable para los mercados emergentes. Un reporte de Analytica destacó que la apreciación de monedas de la región, como el real brasileño (14,57%) y el peso colombiano (15,81%), se vio impulsada por la caída del índice dólar y expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos. “La Argentina estuvo desacoplada del resto”, afirmó la consultora, al remarcar que el cepo cambiario sigue restringiendo el ingreso de capitales y que el dólar partía de un nivel muy apreciado en 2024.

En el ranking de Bloomberg, detrás de la Argentina se ubicaron Turquía (16,67%), India (4,05%), Indonesia (3,36%) y Hong Kong (0,11%). En contraste, entre las monedas más fortalecidas del año aparecen Rusia (43,73%), Hungría (20,30%), República Checa (16,69%) y Suecia (15,84%).