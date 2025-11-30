El Gobierno nacional volvió a fijar posición sobre la política sanitaria y difundió este sábado un comunicado en el que reafirmó la obligatoriedad y el carácter gratuito de la vacunación en la Argentina, en medio de la caída en las tasas de cobertura y el avance de discursos de desinformación. El documento contó con el respaldo de la mayoría de los ministros de Salud provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, consolidando un mensaje federal en defensa de las campañas de inmunización.

La declaración, titulada “Las vacunas son seguras y salvan vidas”, fue compartida por el presidente Javier Milei en sus redes sociales. Allí se enfatiza la “responsabilidad compartida” entre la Nación, que adquiere y distribuye las dosis, y las jurisdicciones, que ejecutan las políticas preventivas. También se destaca que las vacunas del Calendario Nacional “cuentan con evidencia científica sólida” y han probado su eficacia para “evitar enfermedades graves y disminuir la mortalidad”.

El texto remarca que cada vacuna incorporada al calendario obligatorio atraviesa “evaluaciones rigurosas” que garantizan seguridad, calidad y efectividad, y que los esquemas deben aplicarse de acuerdo con etapas pediátricas y criterios de riesgo. Además, subraya el rol de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) como órgano asesor de la estrategia sanitaria en todo el país.

Desde el Ministerio de Salud alertaron sobre el impacto que tendría cualquier interrupción en los esquemas de vacunación. “La falta de aplicación sistemática conlleva el rebrote de enfermedades ya controladas”, advierte el comunicado, que agrega que no cumplir con el calendario implica “riesgos evitables para toda la población”.

La postura oficial se conoció pocos días después de un controvertido acto antivacunas realizado en el Anexo de Diputados, impulsado por la legisladora del PRO Marilú Quiroz. Durante la actividad se cuestionó la vacunación contra el COVID-19 sin sustento científico y se recurrió a escenificaciones, como la aparición de un hombre con el torso desnudo que exhibió un celular adherido al pecho para “demostrar magnetismo”, lo que generó críticas inmediatas.

El episodio fue repudiado por referentes sanitarios, quienes advirtieron sobre el daño que provocan estas narrativas. En ese marco, el ministro de Salud, Mario Lugones, difundió un mensaje en el que reafirmó la importancia de mantener los esquemas de inmunización completos.