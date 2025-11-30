El mercado aéreo argentino atraviesa uno de sus momentos más dinámicos desde la pandemia, con cifras récord durante el mes de octubre. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se movilizaron 4.287.876 pasajeros en total, lo que representa un crecimiento del 10% respecto del mismo período del año pasado. De ese total, 3.002.814 corresponden a vuelos de cabotaje y 1.287.876 a operaciones internacionales.

La mejora se refleja también en la cantidad de vuelos: en octubre se registraron 33.902 servicios, un 8% más que en 2024. En cabotaje hubo 25.132 vuelos, mientras que el internacional alcanzó 8.770 operaciones. Aunque el movimiento doméstico creció 8% interanual, aún continúa 5% por debajo del récord alcanzado en octubre de 2023.

Por el contrario, la actividad internacional consolida su empuje con un salto del 16% frente a 2024 y del 25% respecto de octubre de 2023. Este comportamiento está asociado a una mayor salida de argentinos al exterior: según el INDEC, 1.228.900 residentes viajaron fuera del país, un 9,3% más que hace un año. A la vez, el turismo receptivo mostró una retracción del 10%, con 679.200 visitantes no residentes.

El saldo turístico fue negativo en 549.700 viajeros, equivalente a un gasto neto de US$364,6 millones. Entre quienes salieron, 725.000 fueron turistas —un 10,8% más— y 503.900 excursionistas. En cambio, llegaron al país 389.800 turistas extranjeros (-5,9%) y 289.500 excursionistas (-15,1%).

Los destinos preferidos siguen concentrándose en la región: el 65,9% de los argentinos eligió países limítrofes, con Brasil al tope (22,1%), seguido por Chile (19,3%). Del lado del turismo receptivo, también predominó la llegada desde países vecinos, especialmente Brasil (23,1%) y Uruguay (15,1%).

La vía aérea continúa siendo preponderante: el 54,2% de los argentinos que viajaron al exterior lo hizo en avión, así como el 51,5% de los visitantes que ingresaron al país. Aeroparque y Ezeiza concentraron el 89,4% de las llegadas internacionales, consolidándose como las principales puertas de entrada al territorio nacional.