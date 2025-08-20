Dos hombres mayores de edad fueron aprehendidos por efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte, acusados de cometer un robo calificado en una estación de servicio ubicada en la intersección de Benavidez y Callejón Ullum. El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles, cuando tres individuos sustrajeron aproximadamente $100.000 del establecimiento comercial.

El arma secuestrada. FOTO: Gentileza

El procedimiento se desarrolló en las inmediaciones de Saavedra y Benavidez, donde los sospechosos fueron interceptados por personal policial. Durante el operativo se logró incautar un arma de fuego, presuntamente utilizada para consumar el delito. Cabe destacar la intervención de un oficial que, a pesar de encontrarse franco de servicio, participó activamente en la aprehensión de uno de los implicados al percatarse de la situación delictiva en curso.

La investigación correspondiente fue radicada bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Flagrancia, donde se continúan realizando las diligencias pertinentes para esclarecer todos los aspectos del caso.