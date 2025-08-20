Un incidente de intento de robo se registró en la localidad de Rawson, donde la rápida acción del Cuerpo Especial de Vigilancia permitió la aprehensión de un hombre de 33 años. El suceso tuvo lugar en el estacionamiento de motos del Hogar Refugio Papa Francisco.

La bicicleta que intentó robar Argüello.

El aprehendido fue identificado como Roberto Javier Argüello. Según el reporte policial, la víctima es de apellido Salinas. Argüello fue sorprendido in fraganti mientras intentaba llevarse una bicicleta de color azul con destellos en gris, la cual se encontraba amarrada a un poste en el lugar.

En el sitio de la aprehensión, los efectivos policiales secuestraron una pinza tipo alicate, herramienta que habría sido utilizada o destinada para facilitar el ilícito.