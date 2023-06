A solo dos días de los comicios en los que San Juan elegirá al gobernador que trabajará durante el período 2023 a 2027, DIARIO HUARPE habló con los diez candidatos que se medirán el próximo 2 de julio sobre temas candentes e importantes para la sociedad sanjuanina. ¿Los ejes? Aborto, legalización de la marihuana, empleo joven y minería.

José Luis Gioja, candidato a gobernador por San Juan Vuelve

Aborto

“Voté dos veces en contra de la ley, y las dos veces expliqué por qué. No estoy a favor. En aquel momento, el diputado nacional manifestó: ‘Insisto en defender las dos vidas y todas las vidas’”.

Legalización de la marihuana

"Es un tema complicadísimo. Hay que declararle la guerra a la droga, que no significa reprimir al que consume, porque termina siendo la víctima de un negocio internacional que es de lo peor, porque disocia, porque enferma, porque crea desviaciones. La droga va hacia los famosos para demostrar que hay que hacerlo porque es bueno y realmente no hay que hacerlo porque no es bueno".

Empleo joven

"Hay que generar mucho empleo joven, muchas oportunidades. Formación, capacitación digital para los jóvenes. Hay muchos analfabetos digitales de 20, 21 o 22 años que saben manejar muy bien los celulares, pero que les falta".

Minería

"La minería es una realidad productiva que tiene que ser responsable, sostenible y sustentable. Es indispensable para desarrollar por ejemplo, regiones como San Juan, donde de sus casi 90.000 kilómetros cuadrados que tiene San Juan, el 80% está cubierto por montañas y el 17% por desierto. Tiene que haber un Estado que regule la actividad productiva".