Tal como lo había anticipado DIARIO HUARPE, este miércoles el Gobierno provincial emitió en el Boletín Oficial que las elecciones en San Juan serán el domingo 14 de mayo del 2023. La fecha designada, que confirma el desdoblamiento con los comicios nacionales, por la gestión encabezada por Sergio Uñac fue criticada duramente por integrantes de Juntos por el Cambio, quienes expresaron en este medio que esta decisión producirá un “gasto millonario” y se votará más veces.

El diputado nacional Marcelo Orrego detalló que “el Gobierno local decía que íbamos a votar menos veces, pero sucederá lo contrario”. “Emitiremos el sufragio para los comicios provinciales, que además nos cuesta mucho dinero a los sanjuaninos, y después iremos a las PASO nacionales, generales y un posible balotaje. En vez de votar dos veces, iremos cuatro”, declaró el presidente de Producción y Trabajo.

Con respecto a la posible candidatura a gobernador de Sergio Uñac, el legislador señaló que “es muy claro el artículo 175 de la Constitución provincial, el cual dice que el gobernador no está habilitado para otro mandato”. “Más allá de que no haya una confirmación, no puede ser candidato porque es una irregularidad para el principio de alternancia en el poder”, abundó durante su relato.

Por otra parte, el senador nacional Roberto Basualdo dijo que “era esperable”. “Uñac había dicho en varias ocasiones que las elecciones en San Juan iban a ser durante el primer semestre de 2023. A pesar de que no estamos de acuerdo con el Sipad, hay que prepararse, trabajar, llevar propuestas porque tenemos candidatos con muy buena imagen”, relató. Además, confirmó que no será candidato “a nada ni cumpliré alguna función pública”.

A través de las redes sociales, el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, se anticipó a la oficialización de Uñac y criticó su posible candidatura a gobernador. “Ante declaraciones vertidas en medios de nuestra provincia por el gobernador de San Juan, es necesario aclarar que está transitando su tercer mandato y la Constitución es contundente. No le permite ser candidato a gobernador en las próximas elecciones”, sostuvo.

El diputado provincial Enzo Cornejo remarcó que “en 2021 se hablaba de eliminar las PASO para que la gente no vaya a votar tantas veces, pero se confirmó el adelantamiento de las elecciones donde la Provincia tendrá un gasto millonario, ya que al hacerla en conjunto, paga la Nación”. En este marco, opinó que “el resultado de las Legislativas 2021 fue un duro mensaje para el kirchnerismo de San Juan. Para revertir este resultado, Uñac atentó contra la voluntad y el voto de los sanjuaninos”. “Subestiman a la gente. Tratan de imponer un sistema tramposo como el Sipad, que está a medida del Gobierno provincial porque hay una fuerza de cambio que es imparable”, dio a conocer.

Rodolfo Colombo manifestó que “sucedió lo que se presuponía”. “Ahora queda claro que toda la modificación del Código Electoral responde solo a intereses políticos y nada tuvo que ver la preocupación por la gente. Seguramente los sanjuaninos voten cuatro veces y el Estado producirá más gastos de recursos”, cuestionó.

Por último, Gustavo Fernández indicó que “estaba dentro de los trascendidos que habían circulado” y que no le “resulta sorpresivo”. “Cuando el Gobierno provincial llamaba a simplificar el proceso electoral, evidentemente nos estaba mintiendo porque iremos más veces a votar”, contó. Sobre el proceso que realizó durante los últimos días, comentó que “ratifica que el pedido de acción declarativa de certeza a la Justicia era el camino correcto, dado que era muy probable el adelantamiento”.