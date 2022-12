Oposición y oficialismo observan que las elecciones 2023 que se darán en la provincia tienen un escenario de paridad. Por esto es que ambos sectores políticos buscan las mejores estrategias para lograr sumar votos. En este contexto es que Uñac se reunió con dirigentes de la Junta de Rivadavia y les dijo que la candidata a intendente será la ministra Alejandra Venerando.

La información, que fue reconstruida con cuatro fuentes que estuvieron presentes en la reunión, coincide en que el sitio elegido fue la Casa de Gobierno y que se hizo el sábado pasado. Asistieron directivos de la junta y también referentes sociales del departamento.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La propia funcionaria dejó la puerta abierta al expresarle a DIARIO HUARPE que “todavía no he tenido ninguna reunión sobre una candidatura en Rivadavia”, entre risas. Al no negarlo de plano deja a la vista que conoce que se ha convertido en opción para el 2023.

La reunión inició con Uñac dejando que los rivadavienses expusieran las opciones que tenían pensadas para el 2023 y luego de escucharlos, mostró las encuestas sobre los nombres que se volcaron a la mesa. La sorpresa fue que ninguno sumaba adhesiones suficientes como para liderar una lista que represente a la institución partidaria.

Con esta información sobre la mesa, el gobernador introdujo la opción de Alejandra Venerando como la candidata que orgánicamente apoye la junta basado en el conocimiento y la intención de voto que ostenta. La actual ministra de Salud tuvo una buena repercusión en la reunión, mucho más luego de que vieran la consideración que tienen de ella los rivadavienses.

Tan así fue que comenzaron a masticar la idea y encontrarle los beneficios que sea una mujer la que encabece la lista. Incluso observaron como positivo que el peronismo disponga de una mujer reconocida para que rivalice contra la diputada Nancy Picón, dirigente de Juntos por el Cambio que desde el peronismo observan que va en crecimiento.

Publicidad

Hubo algunas voces críticas por la falta de territorialidad de la funcionaria, pero eso quedó desactivado luego que confirmaran que Venerando militó dentro del PJ de Rivadavia durante muchos años y que incluso lo hizo en campañas electorales para otros dirigentes. Eso tranquilizó las críticas y no les quedó más que aceptar que en las elecciones del 2023 tendrán que apoyarla en su candidatura a intendente.

Rivadavia, la madre de todas las batallas

La opción Venerando como cabeza de lista de la Junta de Rivadavia deja a las claras que el uñaquismo quiere imponerse en ese distrito en las elecciones 2023.

Es que a la ministra de Salud se sumaría a otras dos listas que ya se lanzaron y de las cuales una de ellas también encabeza un funcionario de importancia como es Francisco Guevara, secretario de Ambiente. El caso de Guevara, al igual que Venerando, cuentan con el apoyo de Uñac. Además de la candidatura de otra figura del peronismo como es Marcelo Delgado que decidió salirse de la junta por no tener el apoyo de lanzarse para el 2023.

Además, el Frente de Todos tendrá una cuarta lista que es la que encabezará el bloquista Walter Vázquez y que justamente representará al partido centenario.

Dato

El actual intendente Fabián Martín no puede repetir, ya que está cumpliendo con su segundo mandato. Por eso es que el uñaquismo va con todo para lograr los votos de Rivadavia.