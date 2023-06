Las decisiones de las últimas semanas de la Corte Suprema de Justicia llevaron a que en San Juan las elecciones de intendente y gobernador finalmente sucedieran en fechas diferentes. Esto generó en varios sanjuaninos la duda sobre eventos ya planificados. Desde el Tribunal Electoral dijeron que entienden que son festejos que se preparan con mucha anticipación y llevaron tranquilidad al asegurar que estarán permitidos.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Daniel Olivares Yapur, uno de los miembros del Tribunal Electoral, explicó que “se van a poder realizar eventos familiares porque entendemos que son eventos que se preparan con mucho tiempo de anticipación”, señaló.

Esto quiere decir que quienes tengan planificado un cumpleaños de 15 o un casamiento, que son eventos donde hay una gran concurrencia de personas, para el sábado 1 de julio, estarán permitidos.

Sin embargo, esto no será igual para aquellos eventos deportivos o que cuenten con la venta de una entrada. “Lo que hemos suspendido cuando entre en vigencia la veda son los eventos deportivos de gran envergadura y todo aquello que implique venta de taquilla comercial”, aclaró Yapur.

En el caso de los bares y restaurantes, podrán vender alcohol hasta las 23.00 y el horario de cierre será hasta las 23.30. “Disponemos ese horario para darle margen a los trabajadores de evitar estar pasadas las 00 en la calle”, concluyó el miembro del Tribunal Electoral.

Sin monto para las multas

Olivares Yapur contó que hasta el momento no fue definido el costo de la multa que se aplicará a las personas que no participaron de las elecciones del 14 de mayo. "Todo lo acontecido generó que nuestra prioridad sean las elecciones del 2 de julio, esto no quiere decir que no sea un tema importante de tratar, simplemente nos abocamos a la coyuntura. Sin embargo estamos muy conformes con el porcentaje del padrón. Hemos alcanzado el 75% aproximadamente y esperamos que las próximas sean igual", detalló el funcionario.

Esta situación, según indicó el miembro del Tribunal Electoral, permite que las personas que no fueron a votar aún puedan acercarse por las oficinas tanto del tribunal como de la Secretaria Electoral para justificar su ausencia en los comicios.