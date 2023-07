El candidato a vicegobernador, Fabián Martín, aprovechó a alentar la participación de los votantes sanjuaninos antes de cumplir con su deber cívico. El compañero de fórmula de Marcelo Orrego contó además el panorama de fiscalización de cara a la jornada en la que se elige el próximo gobernador y vicegobernador.

Martín afirmó que “los comicios se están desarrollando con normalidad y esperemos que se mantenga así. Es fundamental que sea así para que los sanjuaninos vayan a votar tranquilos porque debemos cumplir con nuestro deber”.

El candidato a vicegobernador afirmó que “es clave que haya más gente votando para que no suceda lo del 14 de mayo en que hubo una baja participación, creo que no superó el 72% del padrón. Esperemos que sea un número mayor para que la representación sea supermayoritaria”.

Antes de ingresar al cuarto oscuro de la escuela Provincia de Mendoza, Martín expresó que “'hablamos con Marcelo (Orrego) por la noche, esta mañana no me he podido contactar con él. Vamos a esperar los resultados juntos en nuestra sede partidaria. Tenemos fiscales en todas las mesas, en todo nuestro frente hay más de un fiscal por mesa. Nos hemos centrado en la fiscalización, que es algo muy importante para esta jornada”.

Textual

Fabián Martín / candidato a vicegobernador de Cambia San Juan