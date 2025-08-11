Patricia Bullrich no vino a San Juan para el encuentro de Seguridad Deportiva

La esperada visita de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a la provincia de San Juan, fue cancelada a último momento. Si bien su presencia había sido confirmada el pasado viernes, este lunes 11 de agosto de 2025, se corroboró que no formará parte del lanzamiento del Encuentro del Consejo de Seguridad en Eventos Deportivos.

Los motivos específicos de su ausencia no fueron detallados públicamente, pero fuentes cercanas al ministerio aseguraron que se debe a "cuestiones de agenda en Buenos Aires" que impiden su traslado a la provincia cuyana.

A pesar de la ausencia de la ministra, el evento se llevará a cabo según lo previsto, siendo encabezado por Alejandra Monteoliva, quien ocupa el cargo de secretaria de Seguridad y es la segunda figura en importancia dentro de la cartera.

Durante esta importante jornada, que reunirá a autoridades provinciales, dirigentes de clubes y diversos referentes del sector, la secretaria Monteoliva será la encargada de presentar el proyecto de ley anti barras. Esta iniciativa está diseñada para complementar el programa ya existente “Tribuna Segura”, y su principal objetivo es fortalecer el marco normativo y operativo con el fin de mejorar significativamente la seguridad en todos los espectáculos deportivos del país.

El encuentro contará con la participación del gobernador Marcelo Orrego y tiene como meta definir acciones concretas que puedan ser replicadas en otras provincias, buscando consolidar un trabajo conjunto y coordinado entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales. Para la ministra Bullrich, este evento representaba una oportunidad para reconocer y destacar las experiencias exitosas implementadas en San Juan, con la intención de proyectarlas como parte integral de una estrategia federal de seguridad deportiva.

Los cortes de calle por el operativo

La jornada de este lunes trae consigo cambios en la circulación vehicular en las inmediaciones del Centro Cívico de San Juan. Según un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Gobierno provincial, se dispusieron cortes de calzada y desvíos momentáneos en puntos clave de la zona.

Las calles afectadas por estas interrupciones en el tránsito son las siguientes: