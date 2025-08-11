Colombia: conmoción internacional por la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

La confirmación del fallecimiento del precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, quien murió este lunes en la Fundación Santa Fe de Bogotá, generó una oleada de reacciones más allá de las fronteras del país. El legislador, que también era senador, no logró recuperarse de las graves heridas que sufrió el pasado 7 de junio, cuando fue víctima de un atentado durante un acto político en una ciudad del interior de Colombia.

El hombre en cuestión recibió dos ligeros disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda, lo que lo llevó a estar internado y atravesar múltiples cirugías. El impacto de su muerte se sintió de inmediato en diversos escenarios internacionales, especialmente entre figuras políticas que reconocieron la trayectoria de Uribe Turbay y su papel como defensor incansable de causas sociales. Diversos mensajes de condolencia comenzaron a circular, expresando no solo pesar, sino también admiración por su compromiso con el servicio público y el bienestar de Colombia.

Conmoción por la muerte del precandidato presidencial de Colombia

Una de las voces más destacadas fue la de la congresista estadounidense María Elvira Salazar, quien a través de sus redes sociales lamentó profundamente el fallecimiento del senador. En su mensaje, subrayó la importancia de su legado y envió un mensaje de apoyo a sus seres queridos: “Su partida deja un vacío inmenso en quienes lo conocieron y duele profundamente en el corazón de toda Colombia”, escribió.

Salazar también hizo énfasis en las cualidades personales y profesionales del parlamentario colombiano. “Miguel fue un líder apasionado, un servidor público íntegro y un colombiano que amó y defendió a su país hasta el último día”, agregó, resaltando además el impacto humano de su pérdida al enviar un mensaje directo a la familia del político: “Todo mi cariño y solidaridad para su esposa, María Claudia, y para toda su familia en estos momentos tan difíciles”.

El fallecimiento de Miguel Uribe no solo enluta a Colombia, sino que también evidencia el alcance internacional de su figura y del contexto político que vive el país. La consternación expresada por líderes del exterior es reflejo de la relevancia que el senador había alcanzado en el escenario internacional, y del vacío que deja su ausencia en el panorama político y social colombiano.