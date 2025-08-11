RedDes
Viral: David Ortiz, cantante líder de Dale Q’ Va, cayó del escenario durante una presentación en Córdoba
Por Mauro Cannizzo Hace 2 horas
La madrugada del domingo dejó un momento de tensión en el Club Bomberos de San Francisco, Córdoba, cuando David Ortiz, el cantante de la banda de cuarteto Dale Q’ Va, sufrió una aparatosa caída en medio de un show. El accidente ocurrió mientras el cantante realizaba una enérgica interpretación junto a su compañero Neno Aguirre. En pleno tema, al ejecutar un par de saltos, parte del escenario cedió y Ortiz cayó al vacío, golpeándose la cabeza. El incidente causó alarma entre los presentes y obligó a suspender de inmediato la presentación.
El accidente tuvo lugar alrededor de las 5 de la mañana. Según testigos y personal del evento, algunas tablas del escenario se rompieron justo en el momento en que David Ortiz aterrizaba tras uno de sus saltos. La caída provocó un fuerte golpe en la cabeza del artista, quien fue rápidamente asistido por el equipo de seguridad y médicos del servicio UCEMED. Tras una primera atención en el camarín, el músico fue trasladado al Hospital J. B. Iturraspe para una evaluación completa.
El estado de salud del cantante David Ortíz
Maximiliano Marinaro, manager de la banda, confirmó a Cadena 3 que Ortiz recibió varios puntos de sutura en la cabeza y quedó bajo observación durante varias horas. “Fue una desgracia con suerte”, expresó Marinaro, al destacar la rápida intervención del equipo médico. Afortunadamente, las lesiones fueron leves y Ortiz recibió el alta hospitalaria. El medio local El Periódico reportó que el cantante regresó de buen ánimo a Córdoba capital con el resto de la banda.
Tras el incidente, la banda emitió un comunicado oficial en sus redes sociales para informar sobre el estado de salud del artista y agradecer el apoyo recibido. “David sufrió varios puntos en la cabeza y se encuentra mejor”, detallaron. Ortiz también se expresó en su cuenta de Instagram, donde escribió: “Estoy un poco mejor, aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse”. La publicación fue rápidamente colmada de mensajes de aliento por parte de los fanáticos, que se mostraron aliviados por la recuperación del músico.
Como resultado del accidente, Dale Q’ Va canceló su presentación prevista para esa misma noche en Sumampa, Santiago del Estero. Desde la organización confirmaron que la fecha queda suspendida hasta nuevo aviso, priorizando la recuperación de Ortiz. La banda, en tanto, agradeció la comprensión del público y reafirmó su compromiso con la seguridad de sus integrantes y el respeto a su audiencia.
