Cultura y Espectáculos > Expectativa
"San Juan Florece" vuelve a traer al "Pelado" Cordera
La primavera en San Juan se teñirá de música, sabores y colores con la nueva edición de San Juan Florece, el festival que transformará los Jardines del Auditorio Juan Victoria en un espacio de encuentro comunitario el próximo sábado 27 de septiembre. Este evento, que combina expresiones artísticas, gastronomía y emprendedurismo, se ha consolidado como una cita imperdible en el calendario cultural de la provincia.
El escenario principal recibirá a Gustavo "El Pelado" Cordera, figura emblemática del rock argentino, quien presentará un show cargado de energía con sus clásicos y material nuevo. Su presencia marca uno de los momentos culminantes de una jornada diseñada para estimular todos los sentidos. Más allá del concierto, el festival ofrecerá una experiencia integral con un patio gastronómico que destacará los sabores regionales acompañados por cerveza artesanal, mientras que una feria de emprendedores locales exhibirá el talento y la creatividad sanjuanina. Las familias encontrarán un espacio especialmente dedicado a los más pequeños en la Plaza Kids, área que contará con actividades lúdicas y entretenimientos adaptados para el público infantil.
El sistema de venta anticipada ofrece precios escalonados: la primera preventa está disponible a $15.000, la segunda a $20.000, la tercera a $25.000 y la cuarta a $30.000, mientras que el valor en puerta será de $35.000. Las entradas pueden adquirirse a través de Entrada Web y en los puntos de venta habilitados.
Con esta combinación de arte, música y tradición, San Juan Florece se posiciona como un festival que celebra la identidad local mientras invita a vivir una experiencia sensorial única. La cita promete llenar de vida los jardines del auditorio, convirtiéndolos en el corazón cultural de la provincia durante esta jornada primaveral.
Información práctica
- Fecha: Sábado 27 de septiembre
- Lugar: Jardines del Auditorio Juan Victoria, San Juan
- Entradas: Preventas escalonadas desde $15.000 hasta $30.000 / General $35.000
- Puntos de venta: Entrada Web
