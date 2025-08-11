El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, a través de la Caja de Acción Social, informó sobre la realización de un nuevo remate oficial de vehículos ue pertenecieron al Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) y a la Municipalidad de Santa Lucía. El evento tendrá lugar el viernes 22 de agosto de 2025, a las 16:30 horas, en la sede de la Gerencia de Préstamos de la CAS, ubicada en calle Mendoza 451 Sur, Capital.

Para aquellos interesados en participar, se realizará una exhibición de los vehículos los días 18, 19, 20 y 21 de agosto, en el horario de 14:00 a 18:00 horas, en el predio de calle Roger Balet 47 Norte, Capital. Esta instancia permitirá a los potenciales compradores conocer en detalle el estado de cada unidad antes de la puja.

Entre los bienes que el IPEEM pondrá a subasta se encuentran cinco camionetas Toyota Hilux doble cabina 4x4, de distintos modelos y motorizaciones. Sus precios base variarán desde $1.000.000 para la versión naftera modelo 1996, hasta $1.700.000 para la versión diésel modelo 2010.

Por su parte, la Municipalidad de Santa Lucía subastará once unidades, en su mayoría Renault Logan 1.6 8v Pack I modelo 2012. Algunos de estos vehículos contarán con base libre, mientras que otros tendrán precios desde $500.000. La oferta de la Municipalidad también incluye un Volkswagen Caddy modelo 2001 con una base de $150.000 y una Toyota Hiace de transporte de pasajeros modelo 1999 con una base de $200.000.

Condiciones de compra y retiro

El día del remate, los compradores deberán asistir con su DNI y abonar en moneda de curso legal el 10% del valor del lote adquirido, más un 10% de comisión para el martillero. El pago podrá realizarse en efectivo, por transferencia bancaria o mediante Mercado Pago.

El saldo restante deberá ser cancelado dentro de los cinco días hábiles siguientes en la CAS, en el horario de 7:00 a 10:00, sin excepción.

El retiro de los vehículos estará condicionado a la presentación de la documentación exigida por la entidad vendedora y al trámite de transferencia correspondiente. Para las unidades municipales, este trámite se gestionará específicamente en la Oficina de Asesoría Letrada de la Municipalidad de Santa Lucía.