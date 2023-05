El fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Eduardo Quattropani, explicó que acataron integralmente la medida cautelar de la Corte Suprema de la Nación y consideró que hubiera sido más oportuno si la decisión se hubiera tomado antes.

“Nosotros hemos recibido una sentencia de la Corte Suprema de la Nación. En la resolución estamos diciendo que acatamos leal e integralmente la resolución de la Corte”, dijo el magistrado al referirse a las suspensión de los comicios para Gobernador y Vicegobernador y permitir las elecciones para el resto de las categorías como diputados proporcionales, diputados departamentales, intendente y concejales.

“¿Por qué el acto electoral no se suspende en todas las categorías? Porque no tenemos atributos, ni facultades para suspender lo que la Corte no ha suspendido. Si mañana la Corte dice otra cosa, tomaremos otra cosa”, continuó.

A título personal, Quattropani dijo que la Corte se demoró en tomar la decisión sobre la cuestión de la candidatura de Uñac. “La verdad que hubiera sido más oportuno que esto hubiera pasado diez o quince días antes. No tenemos urnas hoy día porque están todos en oficinas del correo y se han designado todas autoridades de mesa”, declaró.

Sobre si los partidos tendrán un sobre gasto para afrontar los comicios, el fiscal declaró que: “Los municipios adhirieron a la fecha provincial, no tienen absolutamente ningún gasto”.

Por último, Eduardo Quattroponi se refirió al caso hipotético en qué Uñac deba bajar su postulación. “En la hipótesis en qué cualquier candidato a Gobernador no esté habilitado, se muera o le pase otra cosa, el régimen electoral prevé un régimen de reemplazo. En este caso, puede mencionar a cualquier dirigente”, explicó. Es decir, no es necesario que pertenezca a la misma lista y tampoco funciona un sistema de sucesión.