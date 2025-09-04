Eliminatorias: hora y cómo ver Uruguay vs. Perú

Este jueves se vivirá un duelo cargado de dramatismo en el Estadio Centenario. Uruguay y Perú se enfrentan en un partido crucial por las Eliminatorias al Mundial 2026. Los charrúas, con un pie y medio en la copa del mundo, buscan una victoria que les otorgue la clasificación matemática, mientras que la selección peruana necesita un verdadero milagro para mantener vivas sus chances de llegar al repechaje.

La situación para Uruguay es extremadamente favorable. El equipo está virtualmente clasificado y podría asegurar su boleto al Mundial incluso si pierde sus dos partidos restantes. Un triunfo o un empate contra Perú les daría la clasificación de manera inmediata, eliminando cualquier tipo de suspenso. Incluso una derrota no sería catastrófica, ya que clasificarían si, de forma simultánea, Venezuela no logra vencer a Argentina.

Publicidad

El panorama para Perú es mucho más complejo. Sus aspiraciones se limitan a alcanzar el séptimo puesto, que garantiza un lugar en la repesca intercontinental. Para lograr esta hazaña, los peruanos están obligados a ganar sus dos partidos que quedan (frente a Uruguay y Paraguay) y, además, dependen de una combinación de resultados de otros equipos. Deberán esperar que Venezuela, que los supera por seis puntos, pierda sus dos compromisos restantes, y que Bolivia, con cinco puntos de ventaja, no sume más de una unidad en sus dos últimos duelos.

Duelo clave en las Eliminatorias Sudamericanas

El encuentro se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo a las 20:30 horas (hora de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay). Para los aficionados en Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 18:30, mientras que en Chile, Bolivia y Venezuela será a las 19:30. Quienes se encuentren en la península española podrán seguir la acción a partir de la 1:30 de la madrugada. El partido se podrá ver en vivo a través de la plataforma TyC Sports Play.

Publicidad

Si bien la diferencia de puntos es significativa, la lucha por el repechaje podría definirse por la diferencia de goles. Perú inicia esta jornada con un saldo de -11, mientras que Venezuela tiene -4 y Bolivia -16. Esto añade un elemento de tensión adicional a la recta final de la eliminatoria, donde cada gol podría ser decisivo para definir el destino de las selecciones.