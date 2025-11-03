Este lunes 3 de noviembre la ciudad de San Juan afrontará una jornada con cambios climáticos y condiciones que merecen atención para actividades al aire libre. Según los datos provistos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la madrugada se espera una temperatura mínima cercana a los 14 °C.

Durante la mañana, el cielo se presentará con nubosidad variable con un ambiente que se irá templando rápidamente. Hacia el mediodía y la tarde, se anticipa un marcado ascenso térmico, con máximas que podrían rondar los 32 °C. Por la tarde y entrada la noche, el SMN advierte la presencia de inestabilidad, con probabilidad de chaparrones aislados (10‑40 %) e incluso tormentas aisladas hacia la noche en algunos sectores.

Publicidad

Los vientos soplarán desde el noreste durante la tarde con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h lo cual puede incrementar la sensación térmica y afectar el desarrollo de actividades al aire libre.