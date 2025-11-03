La tragedia ocurrida este domingo en el Camping del Círculo de Oficiales de la Policía de San Juan, donde un niño de 13 años murió tras recibir el golpe de un arco metálico de fútbol, generó profundo dolor en la comunidad y revivió otros casos similares que conmocionaron tanto a San Juan como al país.

En San Juan hubo un caso en el año 2021, en Barreal, departamento Calingasta. Allí, un niño de 4 años perdió la vida durante un cumpleaños en un predio que funcionaba como cancha de fútbol cinco. El arco metálico se desplomó sobre el menor provocándole graves heridas.

Por el hecho, la Justicia imputó al entonces administrador del complejo “San Cristóbal Fútbol Club”, Gustavo Campillay y al exintendente de Calingasta, José Adolfo Ibazeta. Este último fue absuelto, al acreditarse que no tenía a su cargo la explotación comercial del lugar. Campillay, en cambio, fue acusado de homicidio culposo por la falta de medidas de seguridad en el predio.

En Buenos Aires

Un caso reciente fue el de Benicio Farji, un niño de 8 años que falleció el pasado 30 de octubre en Buenos Aires, luego de varios días de agonía. El pequeño era jugador de básquet en el Club Argentino de Quilmes, donde sufrió un fuerte golpe en la cabeza al caerle encima un arco de handball.

El club confirmó su fallecimiento a través de un comunicado en el que expresó sus condolencias y decretó tres días de duelo, suspendiendo todas las actividades deportivas. El episodio causó gran conmoción entre los socios y vecinos de Quilmes, quienes despidieron al niño con profundo pesar.

Estos casos vuelven a poner en debate la seguridad de las estructuras deportivas móviles, especialmente en espacios recreativos frecuentados por menores, donde la falta de anclajes o mantenimiento puede derivar en tragedias irreparables.