La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) declaró la semana pasada la emergencia presupuestaria. A través de esta herramienta, los decanos de las cinco facultades (Ingeniería; Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Filosofía, Humanidades y Artes; Sociales; y Arquitectura, Urbanismo y Diseño) y las autoridades del resto de las instituciones dependientes tienen poderes para reestructurar las partidas del presupuesto 2023, que fue prorrogado. Así, las facultades delinearon diferentes estrategias de ajuste para garantizar su funcionamiento, que van desde la implementación de clases virtuales hasta la colocación de medidores de consumo de energía eléctrica, entre otros.

Pese a la emergencia, el objetivo es continuar con el dictado de las carreras de grado de forma normal y con el funcionamiento del Comedor Universitario, a cargo de Bienestar Universitario. Sin embargo, solo la primera parte depende de las unidades académicas. DIARIO HUARPE habló con los cinco decanos de las facultades y con el director de la Escuela de Ciencias de la Salud para conocer cuáles serán las formas de ahorro que aplicarán.

Mario Fernández, decano de la Facultad de Ingeniería, planteó la necesidad de ahorrar energía eléctrica, sobre todo teniendo en cuenta las actividades y talleres que se llevan adelante en la misma. Por esto, definieron un sistema de eficientización del recurso, en el cual cada docente tendrá la responsabilidad de apagar las luces y dispositivos de cada aula.

Mario Fernández, decano de la Facultad de Ingeniería.

“Vamos a tratar de usar las clases virtuales para no gastar tanto en servicios y permitir también que los chicos no gasten en transporte”, añadió.

Otra cuestión importante será la revisión de las becas a los alumnos. Fernández aseguró que se hará una reducción de la cantidad de beneficiarios en pos de aumentar los importes. Calidad antes que cantidad.

Para sumar al plan de racionalización del gasto de energía, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Marcelo Lucero, anunció que recortarán las horas de clases nocturnas. En ese caso, están analizando si es mejor trasladar los horarios (de 20:00 horas hasta 21:30) o bien, directamente implementar clases virtuales. También se eliminarán las actividades los días sábado.

Marcelo Lucero, decano de la Facultad de Ciencias Sociales.

“Fundamentalmente, los gastos que no son esenciales en términos académicos como viajes, subsidios, actividades con ceremonial y protocolo. Todo eso lo hemos recortado”, contó Lucero.

Asimismo, el decano contó que no podrán dar más becas de posgrado.

Guillermo Velasco, decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, comentó que, junto a la secretaria Administrativo- Financiera, delinearon un presupuesto en el que solo se contemplara el funcionamiento mínimo. Todo el resto de los gastos, como becas, pasantías, entre otros, se eliminaron.

Guillermo Velasco, decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

También se recortaron los viajes y los viáticos para docentes que deseen hacer posgrados y diversas capacitaciones.

En el caso de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el decano Rodolfo Bloch indicó que el ahorro en materias de servicios es fundamental para continuar el funcionamiento de la unidad académica.

Rodolfo Bloch, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

“Las acciones de ahorro se vienen realizando desde siempre, siempre se trata de economizar en servicios. Pero con la situación actual de una gravedad inusitada, no sabemos si por más ahorro que se realice vamos a poder seguir funcionando”, planteó.

En el caso de las actividades de extensión, Bloch indicó que se continuarán manteniendo en la medida de las posibilidades.

Myriam Arrabal, decana de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes; aseveró que la clave del ahorro de unidad académica estará en la optimización de la energía eléctrica. Esto es muy importante, ya que es difícil reducir los horarios de cursado, debido a que se dictan 27 carreras de grado.

Myriam Arrabal, decana de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

Además, se eliminaron las pautas publicitarias, los ágapes y los viáticos para viajes y asistencias a congresos para profesores.

“Nosotros les pedimos a los iniciadores de proyectos de extensión que los lleven con fuente de financiamiento, porque la facultad no va a poder pagarlo. También se van a revisar las pasantías, que no van a ser prioritarias. Su mantención depende del presupuesto que tengamos, pero no se van a priorizar”, añadió.