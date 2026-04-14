Emilia Attias reveló la oscura verdad de la separación del Turco Naim

La relación entre Emilia Attias y el Turco Naim se extendió por dos décadas y dio como resultado la formación de una familia. Después de dos años de aquel final que tuvo gran trascendencia mediática, la modelo se refirió a los motivos del quiebre en una charla con Ángel de Brito para Bondi Live.

Sobre esa etapa de distanciamiento, la famosa explicó que fue un proceso que me lo tomé muy tranquila, de las dos partes fue así. La decisión final se dio de forma pausada y dialogada entre los protagonistas. Según la mediática, el desenlace resultó muy natural, muy fluido, pero porque siento que nos tomamos mucho tiempo para cada paso.

El anuncio de la separación sorprendió al público ya que tuvieron una relación muy hermosa y mucha gente que nos ha visto ser pareja pensaban que nunca nos íbamos a separar. El desgaste del matrimonio se debió a factores internos que ganaron peso con el tiempo. Al respecto, Attias señaló que fueron problemas que fueron subyaciendo y siendo cada vez más protagonistas en la relación.

Ese malestar acumulado cambió su perspectiva sobre el vínculo matrimonial. La protagonista describió esa transición emocional indicando que te empezás a sentir incómoda con cosas hasta que empezás a sentir cosas que no te hacen bien. La ex participante de MasterChef reconoció que fue ella quien tomó la iniciativa para separarse.

Sobre ese paso fundamental, manifestó que es un terreno muy delicado de darse cuenta de la valentía de hablar y de aceptar. Me costó muchísimo la decisión. Pese a la ruptura, ambos intentaron salvar la unión sentimental previamente. La actriz afirmó que los dos la remamos todo lo posible, me quedo tranquila de que hicimos lo que pudimos.

El presente los encuentra manteniendo un lazo cercano y respetuoso por los años compartidos. Al definir el vínculo actual, ella remarcó que somos familia de otra manera. Nos queremos mucho. Sin embargo, la convivencia post matrimonio tiene sus complejidades lógicas. La modelo concluyó admitiendo que obviamente no es todo color de rosas y no nos llevamos increíble, pero bueno, nos acompañamos.