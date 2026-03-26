Emily Ceco rompió el silencio tras la condena de Santiago Martínez: "Se hizo justicia"
Se confirmó la sentencia de 15 años de prisión contra Santiago Martínez por el intento de femicidio y privación ilegítima de la libertad de Emily Ceco. La joven, visiblemente movilizada, manifestó ante los medios que “por fin voy a tener paz” y agradeció el accionar de los jueces señalando que “no esperaron a que me mate para darle una condena”.
Durante el proceso, Ceco recordó a otras mujeres que sufrieron por el agresor al afirmar que “se hizo justicia por mi, por Nicole, por Carolina y por Pamela, que también fueron victimas de Santiago Martínez. Tal vez no se saben sus nombres, pero también lo sufrieron”. Sobre la resolución, agregó que “no lo puedo creer, siento que se terminó. No quiero festejar pero por fin voy a tener paz, me va a costar mucho. Se hizo justicia”.
A pesar del alivio actual, la joven expresó su inquietud por el futuro puesto que “esta sentencia es bastante reparadora, son 15 años de paz, no sé que va a pasar cuando él salga, pero espero que la Justicia me acompañe cuando salga”.
Recordando la gravedad del ataque, enfatizó que “intentó matarme cuando yo le di todo de mi, no sé qué puede llegar a hacer conmigo después de 15 años en prisión”. En la sala, Emily enfrentó el impacto de ver nuevamente al condenado, describiendo que “hoy fue la primera vez que lo vi a Santiago después de mucho tiempo, de refilón, cuando se daba la sentencia. Me empezó a temblar todo el cuerpo, tenía muchísimo miedo”.
En ese contexto, criticó el entorno del atacante asegurando que “fue bastante feo porque se escuchaba a la madre riéndose mientras yo declaraba” y subrayó que desea “estar en paz y no volver a tener contacto con esa gente”.
Durante el juicio, el imputado declaró pidiendo “disculpas a mi y a mi familia” y sostuvo que “todavía me amaba”. Esta afirmación provocó la reacción del hermano de la víctima, quien lo cruzó diciendo: “De tanto que la amabas casi la matas. La cagaste a trompadas, cagón”.
Emily también resaltó la importancia del soporte emocional recibido: “Estoy contenida psicológicamente, tengo a mi familia que me acompaña. Se dan cuenta cuando tengo un pensamiento feo y me hablan de cualquier cosa para distraerme, eso es muy valioso porque sé que hay muchas personas que no tienen ese tipo de contención. Se valora y se agradece que te saquen de un momento oscuro”.
Finalmente, Ceco brindó un mensaje a otras mujeres en situaciones similares: “No tengan miedo de enfrentarse a la Justicia, es una situación que no le deseo a nadie contar una y otra vez las cosas que te hicieron. Pero la Justicia escucha, a mi por lo menos me escuchó. Espero que mi caso marque un precedente, no esperaron a que me mate para darle una condena. Les pedí eso, que no esperen a que yo esté muerta”. Con la esperanza de que su caso evite nuevas agresiones, concluyó que “espero que se terminen los Santiago Martínez”.