Una importante empresa del rubro industrial lanzó una convocatoria laboral para cubrir puestos de operarios eventuales dentro de su área de producción. La búsqueda está orientada a personas con experiencia en entornos fabriles y predisposición para integrarse a equipos de trabajo dinámicos.

Entre los requisitos solicitados se destacan contar con experiencia previa en empresas industriales, secundario completo, manejo básico de computadora y conocimientos en mecánica o electricidad industrial. Además, se valorará la disponibilidad para realizar turnos rotativos, una condición esencial para el funcionamiento de la planta.

Publicidad

Las principales tareas del puesto incluyen el empaquetamiento de productos, traslado y acopio de cajas, limpieza general del área de trabajo, control de calidad y monitoreo de maquinarias.

La empresa busca perfiles responsables, comprometidos y con buena disposición para el trabajo en equipo. Quienes cumplan con los requisitos podrán enviar su currículum vitae al correo electrónico nuevostalentos4.0@gmail.com.