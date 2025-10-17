Una importante empresa industrial lanzó una convocatoria para incorporar operarios eventuales al área de producción. La búsqueda está orientada a personas con experiencia en el ámbito industrial y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, adaptándose a las necesidades operativas de la planta.

Entre los requisitos del puesto, la firma solicita contar con experiencia previa en empresas industriales, secundario completo y manejo básico de computadora. Además, se valorarán conocimientos en mecánica o electricidad industrial, competencias que permiten optimizar el funcionamiento de las máquinas y garantizar la seguridad durante los procesos productivos.

Las principales tareas incluyen el empaquetamiento de productos, traslado y acopio de cajas, limpieza general del área de trabajo, control de calidad y monitoreo de maquinarias. Se trata de funciones clave para sostener la eficiencia y el ritmo de producción, por lo que la empresa busca perfiles comprometidos, responsables y con buena predisposición al trabajo en equipo.

Las personas interesadas en postularse deben enviar su currículum vitae al correo nuevostalentos4.0@gmail.com, indicando en el asunto el puesto al que aspiran.