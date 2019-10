Empresarios esperan mayor regulaciones y control de flujo de capitales en un próximo gobierno

Empresarios de distintos sectores productivos coincidieron hoy en que esperan una intensificación de las regulaciones y mayor control del flujo de capitales ante la posibilidad de un futuro gobierno de Alberto Fernández. Las definiciones respecto de las acciones de un posible gobierno del Frente de Todos fueron deslizados en los pasillos del 55 Coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata, en almuerzo o reuniones de carácter informal. Además destacan la sensación de incertidumbre ante la falta de detalles en las propuestas e incluso de ausencia de definiciones de los futuros funcionarios. En contraposición, los representantes de sectores más vinculados al consumo admiten que ante un eventual triunfo de Alberto Fernández, políticas de estímulo al consumo podrían dinamizar algunos sectores. Es el caso del sector automotriz que pasa por un momento de fuerte caída de ventas. "Esperamos políticas que estimulen el consumo y entonces, la industria podría salir de la crisis en la que se encuentra que, con excepción de los meses en los que se impulsó el estímulo del plan de ahorro del Gobierno, viene con una fuerte caída", reconoció el directivo de una automotriz presente en el Coloquio. "Hay expectativa de regulaciones más intensas pero al mismo tiempo destacan que no tienen previsto acciones de despido", sintetizaron Diego Murdocca y Fernando Garabato, socios de la firma BDO Argentina tras un almuerzo de trabajo que reunió a CEOs y gerentes financieros de empresas tales como FIAT, Mercado Libre, Sancor Seguros, Terminal Zárate, Transporte Ader, Grupo Murchison, Philips, Salesforce, Balanza Capital, Megainver, Banco Valores. "Los empresarios coincidieron también en que se esperan acciones que van a dinamizar el crédito productivo", agregaron los organizadores del encuentro. Ideas similares surgieron en el almuerzo de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) donde además, los referentes bancarios, bregaron por continuidad institucional y políticas públicas sostenibles. Al tiempo que alertaron sobre la necesidad de que el próximo gobierno logre en el menor tiempo posible la restructuración de la deuda."El tiempo en la reestructuración de la deuda es muy importante", destacó Julio Figuero, CEO del Citi Argentina. Además los empresarios asistentes al Coloquio reconocieron en charlas informales que los controles al flujo de capitales podría ser mayor en un posible gobierno del Frente de Todos, incluso en absoluto off the record admiten una fuerte posibilidad de que se imponga un tipo de cambio desdoblado.