Un violento episodio se registró en el asentamiento Río San Juan de Santa Lucía, donde un hombre golpeó a dos jóvenes con un fierro metálico, golpes de puño y patadas. Ambos resultaron con lesiones visibles, sangrado e hinchazón en la cabeza y manos, por lo que fueron trasladados de urgencia al Hospital Guillermo Rawson para su atención. Por su parte, el agresor quedó detenido.

Molina Braian Alexander fue aprehendido por personal policial. (Foto gentileza Policía de San Juan)

El agresor fue identificado como Molina Braian Alexander, quien quedó aprehendido por personal de la Comisaría 5ª. En la escena, la policía encontró un fierro metálico de aproximadamente 35 centímetros, tirado cerca de un charco de sangre, que habría sido utilizado en la agresión. La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, que imputó al detenido por el delito de Lesiones Leves y Amenazas.