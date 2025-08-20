El músico Charly García, una de las figuras más influyentes de la cultura argentina, recibió este martes 19 de agosto el título de Doctor Honoris Causa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La distinción lo ubica dentro del patrimonio simbólico nacional y lo legitima como objeto de estudio académico.

“Desde hoy pasaré a llamarme Dr. Charly García”, expresó el artista con su característico humor tras recibir el diploma que lo distingue. La propuesta fue impulsada por la Cátedra de Música Popular de la carrera de Artes, en reconocimiento a su aporte musical y al sentido político de sus composiciones en momentos claves de la historia argentina.

Según explicó el decano Ricardo Maneti, el Departamento de Artes consideró que García es “una de las figuras fundamentales de la cultura nacional, especialmente por la dimensión política de su obra”. La investigadora Lisa Di Cione, una de las responsables de la iniciativa junto a Martín Liut y Marina Cañardo, destacó: “Charly García ha sido objeto de estudios que produjeron centenares de publicaciones, productos mediáticos y decenas de libros que forman parte de nuestros planes de estudio”.

Durante la ceremonia, se subrayó el rol del músico en la evolución del rock argentino, en particular en los años 80, cuando el género se consolidó como un fenómeno cultural. “Fue en esa década cuando el rock se nacionaliza y Soda Stereo, Miguel Mateos y Charly García se convierten en la punta de lanza del reconocimiento artístico regional”, sostuvo Di Cione.

El homenaje reunió a referentes del ámbito artístico y académico, quienes coincidieron en la capacidad de García para decodificar el universo simbólico argentino a través de sus canciones. En ese marco, se recordó la definición del escritor Miguel Grinberg, quien en su libro Cómo vino la mano (1993) escribió: “Charly no es un héroe, es apenas un hermano al que las cosas que conocemos le duelen tan hondo, que su modo de defenderse es crear cosas para el corazón de quien quiera”.

Con este reconocimiento, la Universidad de Buenos Aires inscribe la obra de Charly García no solo como un legado musical, sino como un fenómeno cultural y político de alcance académico.