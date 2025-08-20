Un rápido accionar policial permitió la detención de un hombre de 27 años acusado de cometer un robo en el departamento Chimbas. El hecho ocurrió en plena vía pública, sobre Benavidez, cuando una mujer, identificada como Miranda Mercado, aguardaba la llegada de un colectivo.

De acuerdo con la información policial, la víctima fue abordada por un sujeto que, de manera sorpresiva, le arrebató un bolso de color negro. En su interior llevaba documentación personal y la suma de $20.000 en efectivo. Tras el hecho, el delincuente emprendió la huida a pie.

Sin embargo, la intervención inmediata de efectivos de la Comisaría 30° permitió que el sospechoso fuera interceptado a escasos 100 metros del lugar del robo. El hombre, identificado como Braian Gabriel Torres, tenía en su poder el bolso sustraído junto con todas las pertenencias de la damnificada.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la dependencia policial, mientras que el bolso recuperado fue restituido a su propietaria. Desde la fuerza informaron que la causa quedó en manos de Flagrancia, que determinará los pasos procesales a seguir.