Vélez Sarsfield se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer a Fortaleza por 2 a 0 en el estadio José Amalfitani. El partido, que estuvo en duda por las intensas lluvias que afectaron a la Ciudad de Buenos Aires, finalmente se disputó y los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto sellaron su pase a la siguiente ronda.

El equipo de Liniers logró la diferencia en la primera media hora de juego. El marcador se abrió a los seis minutos, cuando Maher Carrizo convirtió de cabeza tras un centro de Elías Gómez. Con la ventaja, Vélez manejó el ritmo del partido y anuló el ataque del conjunto brasileño. El segundo gol llegó a los 26 minutos del primer tiempo, gracias a un potente remate de Tomás Galván que dejó sin chances al arquero Helton Leite.

La victoria le permitió a Vélez avanzar a la próxima fase de la Copa Libertadores, un logro que lo ubica entre los ocho mejores equipos del continente. El equipo de Guillermo Barros Schelotto, ahora espera rival en cuartos de final, que saldrá del cruce entre Racing y Peñarol.