Este martes, personal policial de la Comisaría 37 detuvo en el departamento Caucete a un joven de 21 años acusado de tentativa de robo en flagrancia. El procedimiento se realizó en la zona de calle Alem, pasando Patricias Sanjuaninas, donde efectivos llegaron tras un requerimiento del Sistema Acusatorio por un sujeto en actitud sospechosa.

Al arribar, los uniformados constataron que una de las ventanas de la vivienda estaba violentada y que en el interior todo se encontraba revuelto. El damnificado, identificado como Agüero, denunció el hecho y señaló que no se encontraba en la casa al momento del ingreso del sospechoso. El presunto autor fue identificado como Zárate Renzo Marcelo, de 21 años, quien fue aprehendido en el lugar y trasladado a sede policial.

Publicidad

La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, con intervención del fiscal auxiliar Dr. Mario Codorniu, quien dispuso las medidas legales correspondientes