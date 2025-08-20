Un simple choque en la cancha de fútbol del Club Florida, desató una grave situación que puso en riesgo la vida del jugador Isaac Castro de 19 años. El futbolista del Club Andacollo, de Jáchal, sufrió un severo hematoma renal que, según la información de su familia, podría costarle la extirpación del riñón. Su hermano Ismael, quien también integra el equipo, relató los hechos a DIARIO HUARPE.

El incidente ocurrió durante el primer tiempo de un partido. "Fue un accidente propio del juego", expresó Ismael, quien presenció la jugada desde la cancha. "No fue con mala intención, sino que fue algo ocasional". Tras el choque, Isaac comenzó a manifestar un profundo malestar. "Sentía mucho dolor al respirar, también sentía una pierna paralizada", detalló su hermano. Aunque en un principio pensaron que era algo muscular, la intensidad del dolor fue tal que requirió la asistencia de una enfermera que se encontraba en el lugar y una ambulancia que no tardó en llegar.

Isaac fue trasladado al hospital de Jáchal, donde "le dieron un analgésico, pasados 20, 30 minutos, volvió al club", detalló Ismael. El jugador regresó al predio, pero horas más tarde, los síntomas se intensificaron. "Habrán pasado dos, tres horas, terminó el partido, nos vinimos a nuestro club y volvió a empezar a sentir el dolor y ya le costaba caminar, respirar, sentía que le dolía mucho", recordó su hermano.

Tras el agravamiento, el joven regresó al hospital, donde esta vez le realizaron estudios más profundos. Los médicos descubrieron que tenía un riñón inflamado, con un hematoma encapsulado. A raíz de este diagnóstico, el joven fue trasladado al hospital de la ciudad de San Juan, donde actualmente permanece en terapia intensiva. El último parte médico que la familia recibió indicó que para extirpar el hematoma, los especialistas deberán también sacar el riñón. "Es la información que tenemos hasta ahora", confirmó Ismael, y agregó: "Lo otro sería esperar un milagro para que no pierda el riñón y el hematoma se vaya de su cuerpo".

Ante esta compleja situación, la familia inició una campaña de recolección de fondos para solventar los gastos que la madre de Isaac debe afrontar: