El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este miércoles 20 de agosto en San Juan una jornada fresca por la mañana y agradable hacia la tarde, con una temperatura mínima prevista de 5°C y una máxima que alcanzará los 20°C.

Según el informe oficial, el cielo se presentará algo nublado durante todo el día, lo que permitirá que el sol aparezca de manera intermitente en distintos momentos de la jornada.

En cuanto al viento, las primeras horas estarán marcadas por una brisa proveniente del sector sur, con una velocidad promedio de 12 km/h. Hacia la tarde, el viento rotará al sector norte, lo que podría generar una leve sensación térmica más cálida.

Estas condiciones se enmarcan en un período de estabilidad atmosférica que se mantendrá durante gran parte del día, sin probabilidades de precipitaciones, según lo informado por el SMN.

Con estas marcas térmicas, se recomienda a los sanjuaninos salir abrigados durante la mañana y aprovechar las horas centrales para realizar actividades al aire libre, ya que la tarde se presentará agradable y con temperaturas templadas.