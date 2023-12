En San Juan, este viernes 1 de diciembre se desarrollarán varias actividades por el Día Mundial de la lucha contra el VIH y el SIDA. La enfermedad que se da como consecuencia de no tratar el VIH, que es un virus el cual puede terminar en la patología. El Jefe del Programa Provincial de Respuesta al VIH, ITS y Hepatitis Virales, Ariel González, visitó el programa Yo Te Invito, emitido de lunes a viernes de 17:00 a 18:30 horas. Allí, dio datos oficiales sobre cuántos son los casos activos de VIH en la provincia. Hasta noviembre, se registraron 125 casos y en 2022 tuvimos un registro de 155. Además, habló sobre la denominación de conductas de riesgo por sobre lo que antes se conocía como grupos de riesgo.

“En Argentina, hay aproximadamente 140.000 personas que son VIH positivo y de ese total, un 15% no lo sabe”, aseveró el médico. En San Juan, en el año 2022, se registraron 155 casos de VIH positivo, de los cuales todos entraron en tratamiento. “Tuvimos un aumento de los casos en ese momento, pero también se dio porque antes hubo la pandemia y la gente no tenía la posibilidad de irse a testear a los centros de salud”, afirmó.

Hasta noviembre de este 2023, se registraron 125 casos de VIH positivos y, al igual que el año anterior, están en tratamiento. Estos números están por encima de la media comentada por el profesional, ya que dijo que en promedio por año, se venían registrando entre 100 y 115 casos anuales.

Con respecto a los antiguamente llamados grupos de riesgo de transmisión de VIH, González explicó que desde el 2001 no se utiliza este término, sino más bien conductas de riesgo. “Hoy se evalúan las conductas por las cuales las personas pueden tener una aproximación con el virus, como por ejemplo: si una persona ha tenido un uso discontinuado o no usa preservativos en sus relaciones sexuales, como así también si tiene algún antecedente de enfermedades de transmisión sexual como gonorrea, clamidia, sífilis, entre otras”, explicó.

“La alternativa que se le ofrece a estas personas es tomar la pastilla de profilaxis pre exposición (PEP). Esta se le da a una persona que tiene un resultado, actual, de VIH negativo, con conductas de riesgo y de esta forma, tiene desde un 96% a un 99% de no transmitir el VIH”, dijo González.

Además, el titular del programa que le da respuesta al VIH e ITS, enfatizó sobre el cambio del nombre del día, ya que no se habla hoy en día de una lucha, sino más bien de concientización y prevención para que con las herramientas necesarias, no se llegue al SIDA. “Cambia la narrativa, el discurso y la perspectiva con la que vemos el día. No es una lucha, se trata de una respuesta frente a un virus que tampoco se contagia, se transmite”, comentó González. A su vez, también explicó que este virus se transmite de determinadas formas como la relación sexual sin preservativo, una transfusión de sangre que no debería haber sido aprobada porque se pide este requisito antes de donar, o bien por genética. De mamá a bebé, que no se realizan ambos los controles, puede generarse la transmisión.

Prevención y concientización: las dos claves para detener la transmisión

“Cuando hablamos de prevención, hablamos de una serie de estrategias que de alguna manera van a ser coordinadas y consensuadas con el usuario. Estas pueden darse a través de consejería o test como los que se realizarán este viernes 1 de diciembre, lunes 4 y viernes 8. Es importante que la gente los realice”, finalizó diciendo González.

Los métodos de prevención son las charlas y sacar el tabú de la sexualidad. Hay que hablar de la sexualidad, conductas sexuales y métodos de prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual. Si el resultado da positivo, también se puede hablar de prevención, acerca de los tratamientos que la persona realizará para que disminuya el nivel de carga viral, llegando al punto de que sea indetectable e intransmisible.