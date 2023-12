El escándalo en la cúpula directiva de UDAP, que comenzó con la revisión paritaria de agosto, podría tener un fin este viernes. Luego de 45 días de investigación, la Junta de Disciplina resolvió pedir el despido al secretario adjunto del gremio docente, Damián Ocampo; y a la secretaria gremial, Carina Lobos, acusados de traicionar e intentar desprestigiar a la secretaria general, Patricia Quiroga. En un plenario que se llevará adelante en el camping del sindicato, los afiliados tendrán la última palabra: votarán si finalmente echar o no a ambos dirigentes sindicales.

La Junta de Disciplina del gremio más convocante de San Juan investigó los hechos sucedidos en la paritaria del pasado 16 de agosto. Es que, tras un cuarto intermedio, Quiroga llegó al encuentro con UDA, AMET y las autoridades de Gobierno, con la certeza de que los afiliados habían aceptado la propuesta salarial.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, los mandatos que habían sido positivos contaban la opinión no solo de los afiliados, sino de los docentes en general. Según planteó en aquel momento la secretaria general, tanto Ocampo como Lobos no le habían avisado los resultados verídicos en el plenario donde se resolvía si aceptar la propuesta o no. Por lo tanto, al no saber cuál había sido la voluntad real de los miembros del gremio, UDAP tuvo que rechazar la propuesta.

Después de ese día de paritaria, la desconfianza entre los miembros del gremio creció y la relación se quebró. La Junta de Disciplina decidió investigar el accionar de los secretarios, dado que había opiniones dispares entre todos los involucrados. Mientras que Quiroga aseguraba que no le habían informado los detalles de los resultados de los mandatos y que ella creía que aceptaban la propuesta, Ocampo y Lobos indicaron que en todo momento quisieron comunicar lo expresado y la secretaria general no los dejaba.

Ahora, 45 días después, la Junta pedirá echar a los dos miembros directivos acusados de traición e intento de desprestigio hacia Quiroga. Sin embargo, es solo una sugerencia, dado que la última palabra la tienen los delegados representantes que forman parte de los plenarios. Ellos votarán por sí o por no.

El plenario definitorio será este viernes en el camping de UDAP. La Junta de Disciplina expondrá lo investigado y los acusados tendrán la posibilidad de defenderse. Según pudo contar el mismo Ocampo a DIARIO HUARPE, ellos plantearán las denuncias que hicieron en el Ministerio de Trabajo hacia Quiroga. Cabe destacar que las mismas fueron desestimadas por el organismo, pero para el secretario adjunto hubo decisiones arbitrarias por parte de la secretaria general y eso podría convencer a quienes votarán.

Publicidad

"Para defendernos, nosotros vamos a ir a presentar las denuncias que le hicimos a Quiroga frente al Ministerio de Trabajo. Entendemos que no nos van a dejar pasar con ningún abogado, pero igualmente nos vamos a defender. Creemos que todo lo que hizo la secretaria general fue de manera arbitraria", dijo Ocampo.

Este quiebre en la cúpula de UDAP se da a días de la asunción del gobierno de Marcelo Orrego y una posible reunión paritaria con la futura ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez. Sin embargo, Quiroga siempre se encarga de aclarar que ella está “muy bien acompañada” en su gestión.

Dato

La nueva cúpula directiva de UDAP asumió el 12 de junio. Menos de seis meses después, se separará.