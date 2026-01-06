Con el cierre del ejercicio fiscal 2025, San Juan logró un desempeño destacado en materia de ingresos propios. Según confirmó la Dirección General de Rentas del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, la recaudación provincial creció un 51,4% interanual, ubicándose claramente por encima de la inflación acumulada del período y consolidando un resultado positivo para las cuentas públicas.

De acuerdo a los datos oficiales, la recaudación netamente sanjuanina alcanzó en 2025 los $322.493.998.957, frente a los $212.940.517.953 obtenidos durante 2024. La diferencia entre ambos ejercicios asciende a más de $109.500 millones, un salto que permitió a la provincia mejorar su posición fiscal en un contexto nacional complejo.

Publicidad

El detalle de los ingresos evidencia que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos volvió a ser el principal motor de la recaudación, explicando el 75,9% del total, con $244.851.958.802. En segundo lugar se ubicaron los Sellos provinciales, que aportaron el 9% del total, con $28.887.236.065.

Más atrás aparecen el Impuesto Automotor, con un 6,6% de participación y una recaudación de $21.222.650.703, y el Impuesto Inmobiliario, que representó el 1,9%, con $6.278.629.903. El rubro de otros ingresos explicó otro 6,6%, con $21.252.660.276, mientras que los depósitos judiciales sumaron $863.208 al cierre del ejercicio.

Publicidad

Desde el Ministerio de Economía remarcan que este crecimiento real de los ingresos propios le otorga a la provincia un mayor margen de maniobra para afrontar gastos corrientes, cumplir compromisos y planificar políticas públicas. Todo ello, en un contexto económico nacional atravesado por la incertidumbre, la discrecionalidad en el envío de fondos a las provincias y la volatilidad de los precios.