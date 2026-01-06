Política > Datos oficiales
En 2025, San Juan recaudó un 51,4% más que en 2024
Por Marcos Ponce
Con el cierre del ejercicio fiscal 2025, San Juan logró un desempeño destacado en materia de ingresos propios. Según confirmó la Dirección General de Rentas del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, la recaudación provincial creció un 51,4% interanual, ubicándose claramente por encima de la inflación acumulada del período y consolidando un resultado positivo para las cuentas públicas.
De acuerdo a los datos oficiales, la recaudación netamente sanjuanina alcanzó en 2025 los $322.493.998.957, frente a los $212.940.517.953 obtenidos durante 2024. La diferencia entre ambos ejercicios asciende a más de $109.500 millones, un salto que permitió a la provincia mejorar su posición fiscal en un contexto nacional complejo.
El detalle de los ingresos evidencia que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos volvió a ser el principal motor de la recaudación, explicando el 75,9% del total, con $244.851.958.802. En segundo lugar se ubicaron los Sellos provinciales, que aportaron el 9% del total, con $28.887.236.065.
Más atrás aparecen el Impuesto Automotor, con un 6,6% de participación y una recaudación de $21.222.650.703, y el Impuesto Inmobiliario, que representó el 1,9%, con $6.278.629.903. El rubro de otros ingresos explicó otro 6,6%, con $21.252.660.276, mientras que los depósitos judiciales sumaron $863.208 al cierre del ejercicio.
Desde el Ministerio de Economía remarcan que este crecimiento real de los ingresos propios le otorga a la provincia un mayor margen de maniobra para afrontar gastos corrientes, cumplir compromisos y planificar políticas públicas. Todo ello, en un contexto económico nacional atravesado por la incertidumbre, la discrecionalidad en el envío de fondos a las provincias y la volatilidad de los precios.