Alerta mundial: la OTAN derribó un misil de Irán dirigido a Turquía

La Alianza Atlántica intervino directamente en el quinto día de la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán, tras interceptar un misil balístico antes de que este ingresara al espacio aéreo de Turquía.

El proyectil, que sobrevoló Siria e Irak, fue neutralizado en el Mediterráneo oriental y sus restos impactaron en el distrito de Dortyol, provincia de Hatay, una zona estratégica cercana a las bases británicas de Akrotiri y Dhekelia en Chipre.

El incidente ocurre en un contexto de hostilidades que incluye bombardeos israelíes en Khiam y el barrio de Haret Hreik en el Líbano, además de ataques a instalaciones policiales en Teherán; cabe destacar que la base de Akrotiri ya había sido alcanzada recientemente por un dron iraní.

El Ministerio de Defensa de Turquía informó oficialmente a través de la red social X: “Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras sobrevolar los espacios aéreos iraquí y sirio, fue interceptado y neutralizado a tiempo. El incidente no causó víctimas ni heridos”. Por su parte, un alto funcionario turco, bajo condición de anonimato, sugirió un error en la trayectoria del ataque: “Creemos que su objetivo era una base en la parte griega de Chipre, pero se desvió de su rumbo”.

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, ratificó el respaldo al país aliado: “La Alianza se mantiene firmemente junto a todos los Aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en toda la región”. No obstante, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, descartó una escalada inmediata bajo el pacto de defensa mutua: “Sobre el asunto con Turquía, tendré que responderles más adelante con exactitud sobre cómo fue la interceptación. Estamos al tanto de ese enfrentamiento en particular. Sin embargo, no hay indicios de que eso vaya a activar algo como el Artículo 5°”. Dicha cláusula del tratado fundacional establece que un ataque contra un miembro se considera un ataque contra todos los aliados.

Finalmente, en el terreno diplomático, el canciller turco Hakan Fidan mantuvo una conversación con su par iraní, Abbas Araqchi, en la cual sentenció que “debe evitarse cualquier medida susceptible de causar una escalada del conflicto”.