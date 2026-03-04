En el marco de la negociación salarial con los gremios docentes de UDAP, UDA y AMET que se reanuda este miércoles 4 de marzo, el Gobierno de San Juan anticipó que presentará una oferta superadora respecto de la propuesta anterior. Así lo confirmó el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, en una entrevista en el programa Café de la Política, que se emite por HUARPE TV.

“Vamos a llevar una propuesta superadora”, sostuvo Achem al referirse al encuentro previsto entre el Gobierno y los gremios docentes para continuar con la discusión salarial. La negociación se retomará luego del cuarto intermedio dispuesto la semana pasada, cuando las entidades sindicales confirmaron su adhesión al paro nacional convocado por Ctera.

Publicidad

El funcionario planteó que la gestión de Marcelo Orrego sostiene una política de diálogo con los gremios y aseguró que, según los datos oficiales, los docentes han logrado mejores acuerdos salariales en los últimos dos años sin recurrir a medidas de fuerza.

“En dos años de gestión, los sindicatos docentes han conseguido mejores arreglos salariales sin paro que con los paros que le hacían a Uñac y a Gioja”, afirmó. Al tiempo que puso como ejemplo el incremento del ítem A01, que corresponde al básico docente. “El principal dato son 90 puntos al índice A01, que es el básico de todos los docentes. Entre 2011 y 2023 se habían otorgado solo siete puntos. En dos años el gobernador Orrego pudo poner 90 puntos”, sostuvo.

El impacto de la política salarial

Durante la entrevista, el secretario general de la Gobernación también defendió la política económica provincial y explicó que el salario estatal cumple un rol clave en el funcionamiento de la economía sanjuanina.

Publicidad

Según detalló, cada fin de mes se inyectan más de $121.000 millones en salarios del sector público, lo que genera un efecto directo sobre el comercio y los servicios.

“Estamos hablando de $121.000 millones que ingresan a los cajeros automáticos el último día del mes. Eso impacta en todo el sistema económico: el almacenero, el taxista, el remisero, el carnicero”, explicó.

Publicidad

En ese marco, aseguró que el objetivo del Gobierno es continuar incrementando el salario estatal, pero sin comprometer la estabilidad financiera de la provincia.

“El gobernador dice que quiere seguir incrementando el salario estatal porque es una buena política anticíclica para toda la economía de San Juan, pero no podemos poner en riesgo las finanzas provinciales”, señaló.

La propuesta salarial que fue rechazada

En la negociación actual, el Gobierno provincial había planteado inicialmente un incremento del 10% en el Valor Índice, distribuido en dos tramos del 5%: uno en marzo y otro en junio.

A esto se sumó el aumento de cuatro puntos en el código A01 del nomenclador docente y la incorporación de una cláusula de revisión en junio para analizar la evolución de la inflación.

“Estamos asegurando aumentar un 10% del salario, 5% en marzo y 5% en junio, con una cláusula de revisión para evaluar cómo evoluciona la inflación”, explicó Achem. El funcionario aclaró que la estructura salarial docente es compleja y que cualquier modificación genera un efecto en cascada sobre distintos niveles y antigüedades.

“La escala salarial docente es muy diversa y muy dispersa. Cada modificación impacta de manera distinta según el nivel, la antigüedad y la carga horaria”, indicó.

Además, recordó que en San Juan la antigüedad tiene un peso significativo dentro del salario. “Quien tiene más de 25 años de antigüedad cobra hasta un 5% por año. Alguien con 30 años puede tener un 150% por antigüedad”, detalló.

En ese contexto, sostuvo que la negociación debe realizarse con responsabilidad fiscal para evitar comprometer el pago de salarios.

“Preferimos decir la verdad desde el principio. Podemos llegar hasta acá y asegurar que el sueldo se pague a fin de mes”, afirmó.

Cláusula de revisión y continuidad del diálogo

Finalmente, Achem explicó que la cláusula de revisión prevista para junio permitiría ajustar los salarios si la inflación supera los aumentos otorgados.

“Cuando hablamos de revisión, hablamos de ir hacia arriba, de aumentar si hace falta. Nunca de descontar”, aclaró.

Con ese esquema, el Gobierno provincial buscará encauzar la negociación y evitar que el conflicto docente se profundice en el inicio del ciclo lectivo.

“Vamos a seguir adecuando la propuesta según las disponibilidades financieras del presente y del futuro”, concluyó.