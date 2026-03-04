El impactante precio de las sandalias que Luciana Salazar lució en el cumpleaños de su hija

Luciana Salazar celebró el cumpleaños de su hija Matilda en un espacio de juegos que incluyó una calesita, una pileta con cubos de esponja y una ambientación temática de K-Pop. Al evento asistió Dionisio Mendoza, gran amigo de la niña, pero todas las miradas se centraron en el calzado de la madre.

La modelo eligió las exclusivas sandalias "Opyum" de charol de la firma Yves Saint Laurent, las cuales presentan un tacón estructurado de 11 centímetros adornado con las iniciales de la marca en tono dorado y una correa ajustable al tobillo. En la web oficial de la casa de moda, este accesorio se comercializa por mil trescientos euros, cifra que al cambio oficial actual representa unos 2,12 millones de pesos argentinos.

Este despliegue de lujo recuerda a su colección de carteras, valuada en aproximadamente 200 mil dólares, que incluye piezas de Chanel y Hermes Birkin. Sin embargo, la ostentación contrasta con sus declaraciones de marzo del año pasado, cuando reveló su compleja realidad financiera.

En aquella oportunidad, Salazar explicó: “Durante los ocho años que estuvimos en pareja, tuve una compensación económica de parte de él, pero eso no tiene nada que ver con Matilda”.

Con angustia, añadió: “Me lo gasté todo porque nunca pensé que esto iba a durar tres años. Me quedé sin ahorros y hay personas que me están ayudando, que me están financiando porque estoy endeudada”.

Además, la modelo afirmó en dicha entrevista: “Obvio que uno va ajustando su estándar de vida cuando no recibe la cuota alimentaria. No tengo cómo pagar el colegio de mi hija. No sé qué hacer porque le debo a tantas personas”.