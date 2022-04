En consonancia con el reclamo de Uñac, las provincias pidieron una reunión inmediata con Transporte por la desigual distribución de subsidios

Desde este miércoles y hasta este jueves, todos los secretarios y secretarias de transporte del país se encuentran reunidos por un nuevo plenario del Comité Federal del Transporte (Cofetra), que se realiza en la provincia de Córdoba. Tratan diferentes problemáticas relacionadas a tarifas, subsidios y paritarias de transporte. Lo más importante de esta reunión, y en consonancia con el fuerte reclamo del gobernador Sergio Uñac, por la desigual distribución de fondos entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las provincias, fue que los funcionarios firmaron un petitorio que harán llegar al ministro de Transporte nacional Alexis Guerra para tratar la problemática de manera urgente.

El secretario de Tránsito y Transporte provincial, Jorge Armendariz, confirmó a DIARIO HUARPE que esta mañana del miércoles se firmó el petitorio pidiendo una reunión inmediata con el funcionario de Alberto Fernández. La misma no puede ser más allá del 4 de mayo, según aclararon en la solicitud.

“En la mañana, todos los representantes del transporte pudimos expresarnos sobre los temas a tratar y sobre todo nos enfocamos en la desigualdad que existen en los subsidios, en consonancia, con las declaraciones de nuestro gobernador Sergio Uñac. Ya veníamos trabajando en el tema y en la jornada de hoy hicimos el petitorio por la incertidumbre que tenemos con la distribución de los fondos de Nación”, dijo Armendariz.

Uñac había expresado ayer martes, en marco de un paro de colectivos, que "era hora de terminar con la desigual distribución de subsidios al transporte entre AMBA y el resto de provincias argentinas. Esto sólo provoca caos en un servicio público esencial".

“Cuando vemos que el AMBA recibirá más de 210 mil millones anuales en subsidios al transporte, mientras que el resto de las provincias argentinas recibiremos 46 mil millones por año, está más que claro que el desequilibrio es total”, sentención el mandatario provincial en sus redes sociales.

Armendariz expresó a este medio que además de la deuda que hay con el dinero del Fondo Compensador del Transporte, que le corresponde a la provincia, más de $150.000.000 por los meses de febrero y marzo, no hay ningún tipo de convenio firmado con Nación para saber el monto que mandarán en calidad de subsidios y cuándo se pagará. "Estamos por terminar abril y no sabemos que nos va a llegar", añadió.

Jorge Armendariz, secretario de Tránsito y Transporte.

El secretario sanjuanino contó que esta situación la viven todas las provincias, y que en algunas, a raíz de que no recibieron los fondos, no pudieron renovar las unidades de transporte. No es el caso de San Juan, ya que se implementó recientemente la Red Tulum, según contó Armendariz.

En ese contexto, Armendariz explicó que San Juan desembolsa $247.000.000 para el transporte, pero que eso no alcanza y por esos son importantes los subsidios que vengan de Nación.

El encuentro del comité se extenderá hasta este jueves. “Vamos a hablar de cómo prosigue el trabajo en todas las provincias, vamos a establecer pautas y a seguir hablando de las problemáticas que tiene cada gobernación, uno de los temas a tratar es el gasoil”, cerró Armendariz.

Dato

El Comité Federal de Transporte (Cofetra) reúne a todos los secretarios de Transporte del interior del país y tiene la finalidad de abordar en forma conjunta temas y políticas relacionadas al sector.

Del encuentro participaron, por primera vez desde que se realiza el plenario, representantes de Transporte de todas las provincias, además de la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) , la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita) y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Córdoba (Asetac).

La declaración del presidente del Cofetra

Osvaldo Miatello, secretario de Transporte de Santa Fe y presidente del Comité Federal del Transporte, dijo que “un residente de la ciudad de Buenos Aires paga $18 un boleto, mientras que el del interior paga entre $60 y $80 el boleto. "No resiste el menor análisis”, sentenció.

Luego, sentenció: “Nosotros vamos a pedir enfáticamente a Nación que se modifique esa distribución de recursos. Queremos buscar una solución para que nuestros usuarios tengan un transporte acorde para que puedan pagar una tarifa accesible”.