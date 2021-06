En el 2020 asesinaron a una mujer cada 35 horas: en San Juan hubo dos femicidios

Hace seis años, el 3 de junio del 2015, se realizó en diversas ciudades del país la primera marcha de Ni Una Menos, el movimiento feminista que busca visibilizar y acabar con la violencia machista. En ese marco, desde la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitieron un informe sobre los femicidios ocurridos en Argentina durante el 2020.

Según los datos expuestos, durante el año pasado en el país mataron a una mujer cada 35 horas. Entre los femicidios ocurridos están los de dos sanjuaninas, Hilda Tobares, de Chimbas, y Pamela Rodríguez, de Calingasta. Además, hubo una tercera mujer oriunda de San Juan que murió en manos de un femicida, Micaela Carla Rivera quien no fue incluida en las estadísticas debido a que estaba viviendo en Chaco, provincia en la que la asesinó quien fue su pareja.

En total, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, se registraron en el país 251 femicidios, cifra que incluye a seis víctimas de travesticidio. También, se identificaron 36 víctimas de femicidio vinculado, es decir, un hecho que se comete para ejercer poder sobre la mujer. Al sumar ambas categorías, la cifra de víctimas fatales de la violencia de género asciende a 287.

Fuente: Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con respecto a las edades de las víctimas, el promedio fue de 37 años, siendo mayoritario el grupo etario de los 35 a los 44 años. Aunque también, mataron a 24 niñas y adolescentes de 0 a 17 años y a 28 mujeres de 60 años o más.

De esas 251 víctimas, al menos el 84% tenía vínculo previo con el femicida. En el 59% eran pareja (116 casos) o ex pareja (51 casos); el 10% eran familiares y en el 15% tenían otro tipo de vínculo (amigos, vecinos, conocidos por redes sociales, por trabajo, ex alumnos, y también clientes prostituyentes y proxenetas). Solamente 9% eran personas desconocidas para las víctimas y no hay datos para el 7% restante.

Sobre el lugar en los que se cometieron los asesinatos, el 74% fue en las casas de las víctimas, hay que destacar que de ese porcentaje el 40% fue en la casa que compartían con el femicida, el 23% en la que la víctima vivía, el 7% en la vivienda del femicida y el 4% en otra vivienda.

Por otra parte, el 20% de estos hechos ocurrió en el espacio público o el cuerpo de la víctima fue hallado allí y no se pudo determinar cuál fue el lugar del asesinato.

Femicidios de sanjuaninas en el 2020

Si bien, en el Informe de la Oficina de la Mujer de la Cortede Justicia de la Nación figuran dos femicidios ocurridos en San Juan, el de Pamela Rodríguez y el de Hilda Tobares, hubo un tercero que involucró a una sanjuanina. Se trata de Micaela Carla Rivera, una sanjuanina que fue víctima de femicidio de Chaco, provincia en la que vivía.

Pamela Rodríguez

Pamela Rodríguez tenía 17 años y un hijo de 3 meses. Soñaba con ser maestra jardinera, hasta que en la madrugada del 23 de febrero del 2020 su exnovio la mató de una puñalada en el cuello.

Los problemas en la pareja comenzaron un año antes del femicidio, cuando Pamela se enteró de que estaba embarazada de Ángelo Castillo que era vecino en el barrio en el que ella vivía, el Bicentenario en Alto Calingasta.

Tras algunas dudas sobre la continuidad de la pareja, decidieron vivir juntos en la casa de Ángelo. Hubo algunas peleas entre ambos, insultos y también golpes así que Pamela volvió a vivir con sus papás. Lo hizo en diciembre del 2019 con su bebé que en ese tiempo tenía un mes.

El hombre nunca dejó de acosar a Pamela, incluso le mandaba mensajes de muerte, hasta que un día entró a la casa de ella sin forcejear la puerta porque estaba abierta y, mientras su expareja dormía, le dio una puñalada en el cuello.

A pesar de que la trasladaron hasta el hospital donde la brindaron atención médica, Pamela no pudo sobrevivir.

Fue el primer femicidio ocurrido en Calingasta desde que existe esa figura en el Código Penal.

Hilda Tobares

Hilda Tobares, una docente jubilada de 65 años, fue asesinada en la madrugada del viernes 18 de diciembre del 2020 en su casa ubicada en Chimbas. Fue acuchillada al menos ocho veces por su atacante con quien, aparentemente, mantenía una relación sentimental desde hace dos meses. Al lado de su cuerpo hallaron dos cuchillos, uno marca Tramontina y el otro tipo carnicero.

El único sospechoso del crimen es un empleado de una pizzería quien fue arrestado 20 horas después del hallazgo del cuerpo de Hilda. Se trata de Jorge Luis Barahona de 43 años quien fue detenido.

Micaela Carla Rivera

A mediados de febrero del 2020, una sanjuanina fue víctima de femicidio en Chaco. Se trata de Micaela Carla Rivera de 19 años quien murió en manos de su pareja, Germán Jiménez de 25 años que, tras cometer el hecho, se suicidó.

Rivera fue hallada sin vida con un disparo en la nuca, lesiones en varias partes de su cuerpo y una presilla ajustada en la zona de su cuello. En la vivienda encontraron un arma tipo rifle y dos vainas servidas calibre 22.

Tanto Rivera como Jiménez eran Soldados Voluntarios de la ciudad de Buenos Aires y el hombre había sido de baja en 2019 por aparentes desórdenes psicológicos. Además, tenía prohibida la portación de armas y estaba domiciliado en Moreno, provincia de Buenos Aires. Mientras que, la joven, había pedido la baja como militar.

Los femicidas

En el informe se especifica que hay un total de 278 sujetos activos en causas judiciales de femicidio directo. De ese número se pudieron identificar 266, los restantes permanecían sin ser identificados. En el 2020, el promedio de la edad de los femicidas fue de 37,6 años.

Tras matar a las mujeres, 38 de esos hombres se suicidaron inmediatamente y tres más lo hicieron de manera posterior. Además, se registraron al menos 4 tentativas de suicidio. Luego, 90 de ellos se dieron a la fuga, mientras que solo 13 se entregaron voluntariamente.

Hubo otros 14 que fueron aprehendidos en flagrancia y 76 tuvieron otras conductas como simular el suicidio de la víctima, ocultar su autoría o deshacerse del cuerpo de la víctima. En los casos restantes no se revelaron datos.