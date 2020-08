En el barrio Margarita Ferrá de Pocito piden más seguridad

La situación en el barrio Margarita Ferrá, que está ubicado en inmediaciones de calle San Miguel pasando 5 en Pocito, ya es insostenible y los vecinos piden urgente intervención de la fuerzas de seguridad para bajar el nivel de robos y asaltos que han sufrido muchas familias.

Cansados de que delincuentes salten medianeras o caminen por los techos de las casas, los vecinos de este complejo habitacional que fue entregado en noviembre de 2018 solicitan que haya más presencia policial o en su defecto un puesto permanente con efectivos que custodien la zona.

Los ladrones acceden a las casas saltando medianeras o caminando por los techos.

Entre los hechos denunciados hubo uno en el que una mujer que escuchó ruidos en el fondo de su vivienda en horas nocturnas, debió salir corriendo de su casa a la de un vecino con su hijo en brazos, ya que su esposo no estaba, y dejó el inmueble a merced de los delincuentes que se llevaron, entre otros objetos, $20.000 en efectivo que eran para pagar servicios de un paciente internado.

Otras de las situaciones denunciadas fue por parte de la dueña de un negocio a quien ya le han robado en tres ocasiones y nunca fueron atrapados los delincuentes.

También hubo una denuncia por parte de una vecina a quien le rompieron el auto a piedrazos en un intento de amedrentarla, quizás con intenciones de robo.

Los autos también son blanco de ataques y saqueos por parte de los ladrones.

Quienes solicitaron que la nota sea publicada en DIARIO HUARPE indicaron que con frecuencia escuchan ruidos en los fondos de sus viviendas y ven cómo los delincuentes ingresan para sustraer efectos.

Esto ocurre no sólo en la noche, sino también en horas del día. Los malvivientes no esperan a que los dueños de las casas salgan para luego entrar a cometer el ilícito. En muchas ocasiones no les importa y tratan de cometer el hecho con los moradores adentro de las viviendas.

Entre los vecinos han logrado colocar una alarma comunitaria, pero no ha sido suficiente porque los hechos continúan. Por ello indicaron que es urgente que las autoridades de seguridad de la provincia tomen cartas en el asunto.