Tras varios meses en silencio, Cristina Fernández de Kirchner reapareció en público durante un acto en el Senado para homenajear a las Abuelas de Plaza de Mayo. Acompañada por la titular de la institución, Estela de Carlotto, la vicepresidenta brindó un discurso en el que repasó la política de derechos humanos y le envió un mensaje al presidente Alberto Fernández, con quien el kirchnerismo mantiene un enfrentamiento cada vez más expuesto.

“En off se dicen barbaridades que después se niegan”, expresó en un pasaje de su alocución, dejando una crítica velada por las versiones que circularon respecto de supuestas declaraciones del primer mandatario, en las que habría manifestado su intención de “terminar con 20 años de kirchnerismo”.

Las expresiones habrían surgido de un intercambio off the record entre el mandatario y el periodista Roberto Navarro. Luego de su publicación, el referente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, había considerado que debía ser desmentida o ratificada esa posición, ante el silencio de la Casa Rosada.

La supuesta conversación mostraba al presidente insistiendo en su postura de definir al candidato presidencial del Frente de Todos en elecciones primarias. “Vamos a unas PASO con (Jorge) Coqui Capitanich, si él le gana al presidente sale tan fortalecido que es un gran candidato para llegar a la presidencia; si le gano yo, como Coqui sería el candidato de Cristina, seré el que le pone fin a 20 años de kirchnerismo”, habría sido la frase que desató la furia en La Cámpora y en el Instituto Patria. De allí, la respuesta de la vicepresidenta, con su escueta pero contundente frase durante el acto de esta tarde.

Acto homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó en el Senado un acto en homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo, donde se distinguió a su titular, Estela de Carlotto, y otras integrantes de la entidad con una mención de honor "Juana Azurduy de Padilla".

Allí Cristina dijo: "No hay más alto honor que el recuerdo de un pueblo, que el que te da la historia cuando cumpliste con tus convicciones, cuando cumpliste con la sociedad. Las Abuelas tuvieron la valentía que no tuvimos tantísimos otros argentinos de enfrentar. No les importó porque son madres y a las madres no hay nada que le importe más que le toquen que un hijo. Las vamos a llevar siempre en el corazón".

También, sostuvo que "la sociedad argentina fue absolutamente disciplinada después de la tragedia de la dictadura del '76", que "generó una dirigencia amorosa".

Para la vicepresidenta, se equivocan quienes creen que los represores "fracasaron porque fueron condenados a cadena perpetua", por lo que advirtió que esos efectos se ven "en el disciplinamiento de la sociedad y la dirigencia política, que dicen 'Esto no se puede', 'Contra el FMI no se puede ir'; han disciplinado a la sociedad, y Néstor Kirchner fue indisciplinado", insistió.

Para finalizar, la exmandataria destacó que Argentina "es un ejemplo en el mundo" porque "es el único lugar donde se juzgaron en el mismo país donde se habían cometido las atrocidades", al referirse a los acontecimientos de la última dictadura cívico-militar.