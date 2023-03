Graciela Caselles confirmó que está siendo tentada por otros espacios políticos para que se sume y traccione electoralmente para ellos. La candidata a intendenta por la Capital de San Juan Por Todos, reconoció que los llamados que recibió vinieron de listas del mismo frente, pero que también fue consultada por espacios rivales.

Caselles le dijo a DIARIO HUARPE que “puedo confirmar que me han llegado propuestas de otros sectores para que lleve mi candidatura a intendenta y compita electoralmente dentro de otro armado distinto al que estoy. Las consultas las he tenido de listas del mismo frente en el que estoy y también de otros”.

Actualmente, la diputada nacional es candidata del partido Bloquista por la línea uñaquista que está dentro de la agrupación San Juan Por Todos. Es decir que junto a Emilio Baistrocchi y Carlos Lorenzo, es una de las tres opciones que le traccionarían electoralmente al actual gobernador en la competencia capitalina.

Teniendo en cuenta los dichos de la dirigente, los ofrecimientos indudablemente le llegaron de la lista rival en la interna de San Juan por Todos que encabeza José Luis Gioja. Justamente la estructura que hace unos días lanzó a su candidato Leonardo Gioja que buscará la intendencia capitalina y que espera a un rival para potenciar a la subagrupación San Juan Vuelve.

Es conocida la relación de Graciela Caselles con el exgobernador José Luis Gioja porque tendieron puentes entre el PJ y el Bloquismo cuándo ambos eran las máximas autoridades partidarias. Incluso, la diputada nunca negó su relación política e institucional, ya que ambos comparten la función legislativa nacional desde hace años.

Otra de las opciones que surge de la declaración de Caselles es que el Frente Renovador haya insistido con sumarla, como lo hizo a fin del año pasado, cuándo revolucionó todo al confirmar que iba a ser candidata, representando a los bloquistas, pero dentro del armado massista local.

En este tren de especulaciones no se puede dejar de lado el posible contacto de los partidos que integran la agrupación opositora de Unidos por San Juan, principalmente por los que fueron parte del bloquismo en el pasado y se refugiaron en el sector que hoy encabeza Marcelo Orrego.

Más allá de esto, Caselles expresó que “yo estoy parada dónde tengo que estar y no me moveré. Estoy convencida de que es el mejor espacio con el que aspiro lograr la victoria electoral que me permita acceder a la intendencia”, tirando por tierra especulaciones de todo tipo.